Egy nap a nevelőszülőkért Debrecenben

A „Lehetetlen nincs! – Egy nap a nevelőszülőkért” elnevezésű országos program első állomását rendezik meg október 27-én a Kölcsey Központban. A nevelőszülők ugyanis fontos, átkötő szerepet töltenek be a család nélkül maradt gyerekek életében: amíg egy gyermeket különböző okok miatt nem helyezhetnek vissza vér szerinti családjához, addig ők biztosítanak neki megfelelő környezetet. Nevelőszülőkből hiány van annak ellenére, hogy az így felcseperedő gyerekek felnőttként sikeresebbek és családcentrikusabbak. A legtöbb jelenlegi nevelőszülőnek saját gyereke is van, így az elhivatottságot nem kell külön tanulniuk, viszont vannak kritériumok, amelyeknek meg kell felelniük.

Szombat délelőtt a Nagyterem színpadán színes műsorral pódiumbeszélgetésekkel is várják a közönséget, ahol nevelőszülők, szakemberek beszélnek hivatásukról. A rendezvényen jelnyelvi kórus is közreműködik, valamint bemutatkozik a Hajdú-Bihar megyében működő nevelőszülői hálózat. A szervezők a beszélgetések mellett kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, reformételek bemutatójával is készülnek. A Nagyterem mellett kiállít az Agóra Tudományos Élményközpont, de a terápiás kutyák produkciója, a lufibohóc, az élő könyvtár és tematikus kisfilmek is tartalmas kikapcsolódást kínálnak kicsiknek és nagyoknak. „A Lehetetlen nincs” rajzpályázat megyei győzteseinek díjait Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára adja majd át.

HBN

