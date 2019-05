“Egy megnyert mérkőzésen buktunk el két pontot”

Földes KSE–Józsa SE 2–3 (1–0)

100 néző. Vezette: Nagy T. (Nagy L., Pósa Zs.)

Földes: Horváth Zs. (Pikó M.) – Bernáth G., Madarász S. (Király P.), Kovács I. (Kiss Z.), Nagy S. (Orsó D.), Szabó I., Csorba A., Mészáros T., Sándor R., Vincze N., Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Józsa: Goron B. – Bazsó O., Papp R., Iványi D., Borbíró D., Kovács O. (Jóvér J.), Iványi Á., Lukács L., Kalina L., Bardi Á., Brehószki B. (Szabó M.) Edző: Szabó László.

Gól: Szabó I., Király P., illetve Lukács L.(2), Ivácsi D. Jók: Bardi Á., Iványi Á. Ifi: 1–6.

Bakonyi János később nyilatkozik.

Szabó László: Az első félidőben a csapat jól játszott, sajnos a helyzeteinkből nem tudtunk gólt szerezni. A második félidőben helyzet nélkül tudtunk gólt rúgni, de a játékunk alapján a csapat győzelmet megérdemelte. A győzelmet ajánljuk Kovács Ottó csapattársunk gyerekének, a most született Kovács Konrádnak.

Polgári VSE–Létavértes SC 97 3–0 (1–0)

50 néző. Vezette: Pál G. (Géhl B., Németh M.)

Polgár: Bodolai B. – Murák K., Tóth K. (Polonkai L.), Rédai N., Bozsányi T., Nagy L., Vaszilkó A., Molnár G., Bene L., Fink S., Dobó V. Edző: Kövér Zsolt.

Létavértes: Fekete S. – Bárány P. (Kontor G.), Derecskei L., Bora Z., Vónya P., Papp Z., Tóth L., Mázló D., Bakó L., Demján J., Szabó Zs. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Bozsányi T.(2), Murák K. Jók: Bozsányi T., Fink S., illetve mindenki Ifi: 4–8.

Kövér Zsolt: Jó játékkal végig mezőnyfölényben játszottunk. A megbeszéltek szerint sok apró passzal uraltuk a játékot. A helyzetkihasználásunk nem volt az igazi, de így is sima volt a győzelem és nagyon szép gólokat lőttünk. Gyors gyógyulást kívánok a Létavértes sérült játékosának.

Kontor Gábor: Elég foghíjasan érkeztünk a mai mérkőzésre, de ameddig bírtuk erővel jól küzdöttünk, megint csak a négy-öt kimaradt ziccert sajnálom.

Püpökladányi LE–Nyírmártonfalva SE 2–2 (0–0)

50 néző. Vezette: Török Z. (Malmos N., Lévai Z.)

Püspökladány: Katona N. – Jámbor M., Szabó L., Horváth I. (Dajka L.), Szabó B. (Veres S.), Kelemen L. (Mile B.), Varga M., Szabó M., Nagy S. (Bodó T.), Danka L., Nádházi S. (Filep G.) Edző: Fülöp András.

Nyírmártonfalva: Sándor K. – Bodnár S., Tóth T., Kiss G. (Debreceni R.), Tóth 2T., Jónizs A. (Bálega Cs.), Szemán T., Szemán N. (Kozma G.), Szemán B., Mandics I. (Kozák I.), Konyári S. Edző: Konyári Sándor.

Gól: Nagy S., Horváth I., illetve Tóth 2T., Kiss G. Jók: Varga M., Szabó B., Nádházi S., illetve mindenki Ifi: elmaradt.

Fülöp András: Egy megnyert mérkőzésen buktunk el két pontot. A büntető kihagyása megfogta csapatomat, de ebből fel tudtunk állni. Ilyen hozzáállással kell pályára lépnünk a hátralévő meccseinken. Pozitívum, hogy nem kaptunk piros lapot, lapokat.

Konyári Sándor: Az akarat és az elszántság a szemekben és a játékban is látszott. A hozzáálláson múlik minden, ma ezzel nem volt gond. Már az öltözőben is érződött az erő a csapatban. Sajnos a támadásokba mindig hiba csúszott, pedig feküdt volna, ha azt tesszük, ami az öltözőben elhangzott. Centiken múlott a győzelmünk de be kellett érnünk az egy ponttal.

Nagyrábé Petőfi SK–Téglási VSE 5–1 (1–0)

100 néző. Vezette: Rosu R. (Katona D., Lakatos G.)

Nagyrábé: Jónás B. (Nagy J.) – Kovács A., Szabó P., Kunkli B. (Jónás G.), Faragó L., Balogh M. (Bende T.), Mészáros I. (Szabó T.), Ferenczi L. (Ötvös A.), Johan Gy., Gál M. (Vincze Cs.), Balogh R. (Boshnjaku R.) Edző: Tóth Péter.

Téglás: Csizmár K. – Szabó G. (Koncz M.), Nagy M., Aradi L., Horváth P., Papp F. (Varga L.), Dufla D. (Sigér M.), Szőllősi L. (Karap S.), Kovács G., Fejes I., Kocsány Z. Edző: Nagy Imre.

Gól: Faragó L.(2), Balogh M., Balogh R., Johan Gy., illetve Nagy M. Jók: Szabó P., Faragó L., Johan Gy., illetve Csizmár K., Aradi L., Kovács G., Nagy M., Dufla D. Ifi: elmaradt.

Tóth Péter: Küzdelmes mérkőzésen az első félidőben enyhe mezőnyfölényben játszottunk, de az ellenfél megtáltosodott a kapusuk jóvoltából, aki a mezőny legjobbja volt, de a harmadik harmadban a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Gratulálok a csapatnak. Jó volt a vége, de a többit el kell felejteni. További sok sikert kívánok a szimpatikus Téglás csapatának.

Nagy Imre: Az ifi mérkőzés elmaradása miatt szégyellem magam és elnézést kérek mindenkitől, de ez nemcsak az én saram. A felnőtt mérkőzésen megtettük, amit megkövetelt a haza, de ennyire futotta. Gratulálok a Nagyrábé csapatának és kívánok, hogy jussanak fel a felső osztályba.

