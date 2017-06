Egy Luxor közeli raktárban bukkantak rá egy egyiptomi fáraói templom maradványaira

Az Újbirodalom 18. dinasztiája harmadik uralkodójának, Thotmesznek (Kr.e. 1504-1492) a temploma pompájában vetekedett II. Ramszesz és Hatsepszut fáraó világhírű templomaival.

Maradványainak véletlen felfedezése Jadwiga Iwaszczuknak, a Lengyel Tudományos Akadémia Földközi-tengeri és Keleti Kultúrákat Kutató Intézete egyiptológusának köszönhető – adta hírül a PAP lengyel hírügynökség. A raktár az egyiptomi műemlékvédelmi tárca tulajdonában van a Luxor közeli thébai nekropolisz egy erre a célra használt sírjában.

A lengyel régész a közelben Hatsepszut fáraó templomán végzett kutatásokat, és a raktárként használt síremlékben a 18. dinasztia ötödik fáraója templomának maradványait kereste a raktárként használt síremlékben, ahol az 1970-es-ben a térségben végzett ásatások történelmi maradványait helyezték el egyiptomi tudósok. Ők Hatsepszut (kr.e1479/1473-1458/57) uralmának idejében épült templom maradványaiként azonosították a feltárt kőtömböket.

“Kutatásaim váratlan eredményt hoztak. Kiderült, hogy a maradványok Thotmesz templomából származnak. A templom elhelyezkedése – közel III. Thotmesz templomának helyéhez – közismert már több mint fél évszázada, ám a kutatók rosszul azonosították azt” – magyarázta Iwaszczuk.

A fő bizonyítékot a templom írásos forrásokból ismert nevének felfedezése jelenti, amelyet megőriztek a raktárban lévő kőtömbök. A lengyel egyiptológus által végzett feliratelemzés további információkat tárt fel. A templomot ugyan I. Thotmesz építtette, de azt lánya rendelte meg. Kétféle követ, mészkövet és homokkövet használtak építéséhez. Ez szokatlan, mivel Hatsepszut idején főként mészkövet használtak. Deir al-Bahariban lévő temploma teljesen ebből az anyagból épült – magyarázta az egyiptológus.

Thotmesz templomának egyik érdekessége, hogy falain ábrázolták az egyik első harci szekerekkel vívott csatajelenetet az ókori Egyiptomban.

A maradványokból azt is kiderítették, hogy a templomot később renoválták. A halott uralkodót halála után meg több száz évszázadon át bálványozták a templomban egészen IX. Ramszesz (Kr.e 1103/1109-1070/1069) koráig, de még utána is létezhetett a templom. Eddig Iwaszczuk kutatócsoportja több mint ötezer kőtömböt vizsgált meg, és több ezer felvételt készítettek róluk. Ezek alapján most megpróbálják újraalkotni a templom teljes körvonalát – mondta az egyiptológus.

– MTI –

