„Egy lángot adok, ápold, add tovább!”

Reményik Sándor verssorának szellemiségében a hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulói vendégül láttak gyergyószárhegyi és halápi gyerekeket csütörtökön. A gimnázium 7. e osztálya a jövő tanévben látogatást tervez Erdélybe, amely során szeretnék megismerni a magyarság ottani gyökereit. A programok tervezésénél fontos szempont volt, hogy a kisgimnazisták megismerjék az Erdélyből induló, Böjte Csabához köthető gyermek-és kultúramentő tevékenységet is, amelyet itthon is sokan támogatnak. Utazásuk során meglátogatják majd Gyergyó vidékét, valamint az ott működő gyermekotthont és iskolát is.

Bejárták a várost, a gimit

A mostani találkozó lehetőségét az adta, hogy a szárhegyi gyerekek ebben az évben a Debreceni Virágkarnevál díszvendégei. A gimnazisták egy délutáni-esti programot szerveztek társaiknak. A Hajdúsági Múzeumban és a Bocskai téri református templomban a hajdúk, a város és a gimnázium múltját elevenítették fel, ezután a gimnázium udvarán kézműveskedés, sportprogramok, számtalan játék, majd egy közös vacsora zárta a találkozót.

A gimnázium életében megszokott módon ezt a programot is a szülői közösség és a városi intézmények közösen segítették – adta hírül a gimnázium közössége.

Közös összefogás

A karnevál előtti héten immár 5. éve szervezi meg a Berekméri Dalma vezette Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület hagyományőrző, kézműves, tehetségkutató és tehetséggondozó gyermektáborát, melyben határon túlról, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekei, valamint a Halápon élő gyermekek vesznek részt. Céljuk, hogy a határon túli, valamint a helyi fiatalok közvetlenül is megismerhessék egymást, ezáltal új értékeket, látásmódot is, így toleránsabban tekinthessenek saját és mások helyzetére. Szeretnék erősíteni a helyi fiatalokban a határon túli magyar kapcsolatok jelentőségét, valamint mindkét gyermekcsoportban a magyar identitást. Ebben az évben a tábor még különlegesebb, hiszen a táborozó gyerekek részt vehetnek a karneváli forgatagban, nemcsak szemlélői, hanem szereplői is a hétnek: ott lesznek/voltak az Ifiházban, a „Magyar Udvarban”, a Galiba fesztiválon és a Nagyerdőn, a Békás-tónál. Fotóik segítségével bemutatják Szárhegy szépségét, zenével, tánccal hagyományaikat, és méltán híres ételeik elkészítésével, kóstoltatásával hozzák közelebb kultúrájukat.

Augusztus 19-én szintén a halápi egyesület meghívására Debrecenbe érkezik Böjte Csaba testvér is. Az érkezés hírére a Napló is készített az atyával egy interjút, amelyben többek között arról kérdeztük, mit tegyünk a hétköznapokban azért, hogy jók legyünk, hogy az élő hitben tudjunk maradni?

– A gonosz lélek valahogy szeretné elhitetni velünk, hogy a világ gagyi, rossz. Azt, hogy a mennyei atya valamit kispórolt belőle, nem jól rakta össze, úgyis össze fog dőlni, nem érdemes küzdeni érte, mert itt a világvége, teleszemeteltük, üvegházhatás van és effélék. A mi urunk Jézus Krisztus még ott a kereszten se azt mondja: Na, mennyei atyám, látod, én szóltam, hogy farkasfogvetemény az egész emberiség, kár velük foglalkozni. Hanem azt, hogy bocsásd meg nekik! Kicsit ezt elkapkodták, de kezdjük újra, a következő jobban fog sikerülni. Én mindenkit erre a pozitív hozzáállásra biztatok. Vannak gondok, de ha beleállok a megoldásukba, több leszek. Gondoljunk a horvát csapatra a focivébén.

Mennyit fáradtak a fiúk, s lám beérett a gyümölcse. Nemrég még polgárháború volt az országukban, mennyien meghaltak, mennyi a szomorúság, a fájdalom. És képes volt ez a félmagyarországnyi ország talpra állni. Nem azt hajtogatták, hogy kicsik, gyengék, hanem megmutatták: hisznek önmagukban, bíznak a jövőben, képesek harcolni, győzni. Ezt kell nekünk is tennünk. Hinni, hogy sokkal nagyobbak vagyunk, mint a ránk nehezedő terhek! – osztotta meg gondolatait Böjte Csaba.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA