DEAC–DASE 4–1 (2–0)

100 néző. Vezette: Szűcs L. (Lakatos G., Kövér T.)

DEAC: Sáfár P.–Szarka J., Barabás Z., Hetrovics R. (Nagy K.), Bíró R. (Blága T.), Csák Zs. (Varga Á.), Kincses D., Rácsai L. (Molnár M.), Révai Z., Bucz B. (Magyar A.), Tar G. (Ozsváth J.) Edző: Katona László

DASE: Polyák F.–Rácz N. (Szabó T.), Schuller I., Varga Cs. (Mester N.), Kiss L., Sütő B. (Németh K.), Pázmándi D. (Lázár R.), Dobos Á. (Takács I.), Nagy N., Molnár B., Németh G. Edző: Dér István

Gól: Csák Zs.(2), Molnár M., Kincses D., illetve Varga Cs. Jók: Mindenki, illetve Varga Cs., Molnár B., Tűz B., Nagy Nándor. Ifi: 0-2

Katona László: Utazásom miatt nem vettem részt a mérkőzésen, de az elmondottak alapján, nem túl magas színvonalú játékkal, magabiztos győzelmet arattunk.

Dér István: Sajnos a mai mérkőzésen három elkerülhető gólt sikerült kapnunk, de tőlünk csak egy gólra tellett, így megérdemelten nyert a hazai csapat.

Bocskai SE Vámospércs–Hosszúpályi SE 2–4 (0–1)

50 néző. Vezette: Pál G. (Gári Cs., Szombathy Zs.)

Bocskai SE Vámospércs: Kolompár J.–Forgó P., Kolompár K., Führer L. (Kovács Gy.), Kolompár R., Balogh S., Tóth G. (Károlyi A.), Ménes M., Kolompár K., Szabó K. (Nánási D.), Garai G. Edző: Oláh Sándor

Hosszúpályi SE: Almási J.–Szabó P., Rostás K., Botos S., Tatár E., Lábas L. (Balogh R.), Bagi T. (Szabó G.), Purguly E. (Horváth G.), Varga Cs. (Gombos Á.), Nagy Zs., Lakatos K. Edző: Selyem Nándor

Gól: Károlyi A., Garai G., illetve Bagi T. (2), Lakatos K. (2) Jók: Senki, illetve Botos S., Nagy Zs., Rostás K., Bagi T. Ifi: 2-6

Oláh Sándor: A mai teljesítményre nem lehetünk büszkék. Egy-két ember viselkedése miatt én szégyellem magamat.

Selyem Nándor: Fordulatos mérkőzésen sok gól született, amiből mi többet szereztünk, mint ellenfelünk, így megérdemelten jutottunk a 3 ponthoz. Játékosaim átérezték a mérkőzés fontosságát. Kisebb kihagyásokkal, de végig jól teljesítve szereztük meg az első győzelmünket, amihez gratulálok nekik.

Derecskei LSE–Hajdúnánás FK 2–1 (0–0)

100 néző. Vezette: Kövér F.

Derecskei LSE: Menyhárt N.–Bun R., Szilágyi M., Vadász I., Sólyom M., Csizmadia Cs. (Fekete L.), Alimán J., Gali V. (Pintér D.), Mile M., Berán B., Papp Á. (Rózsa O.) Edző: Szép Sándor

Hajdúnánás FK: László T.–Csatári D., Rőth A., Félegyházi Z., Richter A. (Vass Á.), Kiss L., Gyöngy T., Kondora K., Fodor J., Bencze D., Gurbai T. Edző: Daróczi Péter

Gól: Gali V., Fekete L., illetve Csatári D. Jók: Vadász Balázs., Alimán J., Fekete D., Bun R., illetve Gurbai T., Bencze D., Csatári D. Ifi: 1-2

Szép Sándor: A mai mérkőzés egyetlen pozitívuma az, hogy sikerült itthon tartanunk a három bajnoki pontot.

Daróczi Péter: Ezer sebből vérezve érkeztünk Derecskére. Ma a csapat megmutatta, hogy tud egymásért küzdeni és harcolni. Sajnos a mérkőzésen veszítettünk, de azon dolgozunk, hogy a kialakított helyzeteket gólra váltsuk és akkor más eredményt is el tudunk érni. Minden tiszteletem a csapaté, akik ilyen összeállításban is vállalták a játékot, illetve külön köszönet az ifi csapatból bemutatkozó játékosoknak.

Hajdúböszörményi TE–Kabai Meteorit SE 9–0 (6–0)

100 néző. Vezette: Jánvári T. (Vasziliu T., Katona K.)

Hajdúböszörményi TE: Csorvási T.–Oláh N. (Nagy M.), Szathmári Zs. (Pásztor D.), Bereczki T. (Tóth B.), Kerek B. (Borbély M.), Hortó A. (Tóth T.), Misák S., Kovács M., Barna B., Kerekes B., Juhász B. Edző: Bogdanovics Igor

Kabai Meteorit SE: Jónás B.–Piroska A., Karika M., Mester M., Plókai G., Nagy K., Szabó B. (Kovács Gy.), Veres S., Kozma L., Lakatos Zs. (Szegi J.), Czidor R. (Tamás M.) Edző: Plókai Mihály

Gól: Hortó A., Barna B. (3), Kerek B., Juhász B., Pásztor D., Oláh N., Nagy M. Jók: Misák S., Kovács M., Juhász B., Barna B. Ifi: Félbeszakadt

Bogdanovics Igor: Ma előttünk áll a legnehezebb feladat. Pappírformának megfelelően kellett játszani. A három pontot mindenképpen itthon kellett tartani és ez nyilván nem egyszerű feladat, de a játékosaim az első perctől kezdve komolyan vették az ellenfelet, a mérkőzés fontosságát és sikeresen teljesítették az adott feladatot.

Plókai Mihály később nyilatkozik.

Sárrétudvari KSE–Berettyóújfalui SE 4–2 (2–1)

250 néző. Vezette: Hajdú I. (Juhász D., Szabó F.)

Sárrétudvari KSE: Nagy P.–Szabó T., Kiss Cs., Tóth N., Füleki B. (Juhász B.), Parti P. (Erős L.), Bajnók I., Balogh A. (Dede L.), István B., Vass Á., Kiss D. Edző: Szabó Lajos

Berettyóújfalui SE: Sándor M.–Kardos I., Békési D., Nagy B., Csordás J., Polonio-Guerreiro J. (Szabó G.), Jancsó A., Kártik Zs., Sándor Sz. (Nagy S.), Nagy R., Nagy I. Edző: Szitkó Róbert

Gól: Bajnók I. (2), Vass Á., Juhász B., illetve Jancsó A., Csordás J. Jók: Mindenki (a mezőny legjobbja Bajnók I.) Ifi: 4-3

Szabó Lajos: Kiegyenlített mérkőzésen a hajrában a magunk javára tudtuk fordítani az állást. A meccs folyamán végig szervezetten védekeztünk. Gyors ellentámadásokat vezettünk, amiből pici koncentrációval hamarabb bebiztosíthattuk volna a győzelmet. Sok sikert kívánok Berettyóújfalu csapatának. Hajrá Udvari.

Szitkó Róbert később nyilatkozik.

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.–Monostorpályi SE 4–5 (3–3)

120 néző. Vezette: Nagy T. (Nagy L., Árva A.)

Hajdúsámsoni T.T.I.SZ.E.: Bajka M.–Somogyi I., Halász Z., Bacskai A., Szabó O. (Biri B.), Mertin L., Kiss R., Szabó G. (Veres T.), Szabó B., Tiba B. (Dorogi Gy.), Tömöri L. Edző: Halász Zoltán

Monostorpályi SE: Barna L.–Nyilas J. (Kiss G.), Patka J., Hegedűs Gy. (Takács G.), Nyilas Sz. (Bodnár L.), Pataki E., Tóth A., Kőnig A. (Illés D.), Bodnár I. (Rózsa N.), Bereczky B., Lakatos Zs. Edző: Kaszás János

Gól: Bacskai A., Szabó B. (2), Dorogi Gy., illetve Hegedűs Gy., Bereczky B., Pataki E., Lakatos Zs., Tóth A. Jók: Szabó B., Kiss R., illetve mindenki Ifi: 3-2

Halász Zoltán: A mentalitásunk nagyon jó volt a mai mérkőzésen. Ezen a találkozón is pontosan az történt, mint a tavaszi Hajdúsámson–Monostorpályi mérkőzésen. Az akkori nyilatkozatom most is helytálló. Akit érdekel, keresse elő a tavalyi Naplót.

Kaszás János: A mai nap támadó játékunk remek volt, de elfelejtettük, hogy a labdarúgásban védekezni is kell.

