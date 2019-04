Egy igazi kozmopolita nagyváros, minden korosztálynak

Kaprinyák Nikolett férje társaságában szeretett volna elutazni Madeira szigetére, viszont a sors közbeszólt. A gépük a hatalmas viharral nem tudta felvenni a harcot, így a sikertelen landolás után visszatértek Lisszabonba, ahol előzetesen csak néhány napot kívántak volna eltölteni. Nyilvánvalóan a hirtelen jött helyzet először kellemetlenül érintette a házaspárt, de utólag úgy érzik, hogy talán a sors keze lehetett a dologban, mivel hazaérkezésük után egy kiadó felkérte Nikolettet, hogy legyen a társszerzője az éppen készülődő Lisszabon és környéke útikönyvnek. (A kötet azóta megjelent, s máig kapható a könyvesboltokban.)

Fedett akvárium

A házaspár bejárta a fővárost, megannyi helyen jártak, fantasztikus ételeket kóstolhattak meg, felvehették a helyi bohém, nyüzsgő morált, amit azóta se tudnak elfelejteni. Lisszabon, a hét dombon elterülő város legfontosabb kerületei az Alfama, a Baixa, a Bairro Alto, az Avendia és a Belém negyed, ezek mellett természetesen a külső kerületekben is találni izgalmas látnivalókat. – Személyes kedvenceim közé tartozik a Santa Justa lift és kilátó, valamint a közelben fekvő Carmo katedrális (Convento do Carmo), amely az 1755-ös földrengés óta áll tető nélkül. Lisszabonban elég nagy a szintkülönbség az utcák között, ezért érdemes okosan megtervezni a városnézést, ha nem akarunk elfáradni nap végére. Ezért is lehet jó választás a Santa Justa lift, amely nem csupán felvisz a magasba és mesés panorámát kínál, hanem egy másik városnegyedbe repít minket.

Kihagyhatatlan látnivaló a Szent György-fellegvár (Castelo de S. Jorge), amelyet a város legmagasabb pontján, a várhegy tetején építettek meg. Szintén nagy favoritom az Azulejo Múzeum (Museo do Azulejo), a Madre de Deus kolostorban és templomban berendezett kiállítás a portugál csempeművészet történetét mutatja be a 15. századtól napjainkig. Igaz, kicsit kiesik a városközpontból, de éppen emiatt kevesebb turista jut el ide. Gyerekkel érkezőknek ajánlom az Óceanáriumot (Oceanário de Lisboa), Európa legnagyobb fedett akváriumát, és innen indul a kabinos felvonó, a Telecabine Lisboa is – kezdte élménybeszámolóját a saját bloggal rendelkező fiatal nő (naplóját az ismert közösségi oldalon „Mert utazni jó, utazni érdemes” címen találhatjuk meg).

Magas sziklafal

A Belém negyed legfőbb látnivalója a Szent Jeromos-kolostor és a Santa Maria-templom. Utóbbi érdekessége, hogy itt van eltemetve a híres felfedező, Vasco da Gama is. A templomban sétálva érdemes figyelni a különleges részletekre (például elefánt- vagy hajómotívum), amelyek a felfedezések korát idézik meg. – A kolostorral szemközt, az út túloldalán magasodik a Felfedezések emlékműve, tetejéről csodás kilátás nyílik a folyóra, a Krisztus-szoborra, az Április 25. hídra és a kolostorra is. A manuel stílusban épült Belém-torony története folyamán volt már börtön, védőbástya, ma pedig turisták ezrei keresik fel naponta.

Niki mellett Guttmann Béla edző tartja magasba a trófeákat a lisszaboni Benfica stadionjában | Fotó: magánarchívum

A lisszaboni Benfica stadionjába is érdemes ellátogatni, hiszen két magyar honfitársunk szobra fogadja a főépületbe lépő vendégeket. Míg a jobb oldalon Guttmann Béla edző tartja magasba a trófeákat, vele szemben a tragikusan elhunyt fiatal labdarúgó, Fehér Miklós szobra áll.

Sintra | Fotó: magánarchívum

Lisszabonon kívül található Sintra, a paloták városa, valamint a kontinentális Európa legnyugatibb pontja. A Cabo da Roca (magyarul Szikla-fok) egy 140 méter magas sziklafal, amelynek széle az Atlanti-óceánnal határos. Egészen a 14. századig a világ végének tartották ezt a helyet, és ma is hasonló érzése lehet annak, aki ellátogat ide – tette hozzá.

Leghíresebb borvidék

Nikinek a nyüzsgő, élettel teli, ízig-vérig mediterrán jelzők jutnak eszébe, amikor Lisszabonra gondol. Elmondása szerint évről évre egyre több turista érkezik Portugáliába, hogy részese lehessen a város különleges atmoszférájának. – Tengerparti ország lévén többféle halat és tengeri herkentyűt kóstolhatunk az éttermekben, a nemzeti étel a tőkehal, amelynek több mint 300-féle elkészítési módja ismeretes. Emellett a kardhal, a tintahal, a polip és a kagylóból, rákokból készült ételek is rendkívül népszerűek. A Duoro-folyó völgyében található Portugália leghíresebb borvidéke, ahol a világ legjobb borait készítik. Italok közül a helyiek körében nagyon kedvelt a Ginjinha vagy egyszerűen Ginja (meggy­likőr), amelyet röviditalként fogyasztanak egy-egy darab meggyel a pohár alján. A legfinomabb portugál édességet, a pastel de nata nevű süteményt szinte mindenhol lehet kapni. Ez a vanília­krémmel töltött leveles kosárka évszázados titkos recept alapján készül, az eredeti verziót a Pastelaria de Belém cukrászdában készítik (itt pastel de belém a neve) – taglalta a helyi gasztronómiai jellegzetességeket.

Tömegközlekedés

A közlekedésről csak pozitívan nyilatkozott, Bár a legtöbb útikönyv figyelmeztet a zsebesekre és tolvajokra, Nikiéket semmilyen atrocitás nem érte az utazás alatt. – A város tömegközlekedése rendkívül fejlett és turistabarát, metróval, busszal, villamossal bármelyik nevezetességhez el lehet jutni Lisszabonon belül. Szerintem felesleges autót bérelni, egy 72 órás, meghosszabbítható bérlettel bejárható a város. A közeli településekre, például Sintrába vagy Cascaisba gyakran induló, kényelmes vonatok járnak, míg a híres zarándokhelyre, Fatimába másfél órás távolsági buszozással jutottunk el – mondta.

Majd hozzátette végül, hogy a helyiek nagyon kedvesek, nyitottak és segítőkészek, és ami nagyon meglepte: szinte mindenki tud angolul. Ennek is köszönhető, hogy az utcán tájékozódni próbáló turistát szívesen útba igazítják, sőt ha kell, el is kísérik az adott látnivalóhoz. Lisszabon igazi kozmopolita nagyváros, ahol Nikolett szerint minden korosztály megtalálja a neki való látnivalót, programot.

– Nagy Emese –

