Egy igazán elegáns androidos strapatelefon

A Strongphone G4 külsőre egy elegáns okostelefonnak tűnik, azonban számos olyan kiegészítő funkcióval látták el, amelynek köszönhetően eleget tesz a strapatelefonokkal szemben támasztott elvárásoknak is. A G4, csakúgy, mint elődei, megfelel az IP68 szabvány előírásainak, így ellenáll a pornak, valamint 60 percig 1,2 méter mélységig vízálló is. A még nagyobb ellenállóság érdekében a telefont úgy alakították ki, hogy teljesítse a MIL-STD 810G katonai szabvány követelményeit is, így a StrongPhone G4 ellenáll a nedvességnek, rezgésnek, homoknak és a szélsőséges hőmérsékleteknek is.

A G4 is megkapta a Solid­Stone elnevezésű, magnézium felhasználásával készült belső, szilárd keretet, amely még nagyobb védelmet nyújt akkor is, ha leejtjük a telefont. A készülék Gorilla Glass 3 érintőképernyővel rendelkezik, amelyet a legújabb Native Damage Resistance (NDR) technológiával erősítettek, így még nagyobb stabilitást biztosít, valamint a benyomódásokkal szemben is ellenállóbb.

Négymagos processzor

A grafikai teljesítményről és a képminőségről a Mali T720 grafikus processzor gondoskodik, míg a megfelelő teljesítményt és a gyorsaságot a Mediatek új, négymagos processzora biztosítja. Az alkalmazások zökkenőmentes futtatását a 3GB memória teszi lehetővé, amelyhez 32GB-os belső tárhely tartozik. Az NFC-képes okostelefon támogatja a nagy sebességű 4G/LTE hálózatot, amelyen keresztül elérhető a gyors böngészés, nagy méretű fájlok akár 150 Mb/s sebességű letöltése, valamint akár 50 Mb/s küldési sebesség is. A Dual SIM funkciónak köszönhetően két SIM-kártyával is használhatjuk a telefont, akár úgy, hogy mindkét SIM aktív, de az egyiket ki is kapcsolhatjuk.

– www.kutyu.hu –

Néhány jellemző

Vízálló, megfelel az IP68-as előírásoknak (1,2 méteres vízoszlop nyomását 30 percig bírja)

A „SolidStone” védő, belső váz magnéziumból készült

Ütés- és rázkódásálló

VISSZA A KEZDŐOLDALRA