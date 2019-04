Egy hivatás, három unoka, ötven év

Papp István, a Hajdúhús 2000 Kft. ügyvezetője hosszú, verejtékkel és alázattal kijárt életúttal a háta mögött is azt vallja, szakmájának szépségeit nem lehet megunni. Vevője volt Szabó Magda, és már akkor húst árult, amikor Debrecenben még hűtőpult sem létezett. Bölcs egyensúlyban tartja minkét imádott tárgyát: családját és hivatását is.

Tizenegy éves voltam, amikor édesapám meghalt. Akkor fogadtam meg, hogy keményen fogok dolgozni.” Papp István

Nemrég rangos elismerés koronázta meg eddigi szakmai tevékenységét. Számított rá?

– Március 15-én kellemes meglepetés ért, mivel egyáltalán nem számítottam az elismerésre. Juhász Imre-díjra tartott érdemesnek az Agrárminisztérium, a díjat Nagy István minisztertől vehettem át a Vajdahunyad várában. Ötven éve vagyok a szakmában, de az elismerést az elmúlt időszakban végzett élelmiszeripari tevékenységem miatt kaptam.

Ön jó példája annak, hogyan kell a semmiből várat építeni.

– Nagyon szegény földművescsaládba születtem Nyíradonyban, 1954-ben. Az akkori „beszállítások” miatt, mivel hatan voltunk testvérek, nem volt könnyű az életünk. Édesapám nem szerette a kommunista rendszert; tizenegy éves voltam, amikor meghalt, és ekkor fogadalmat tettem: keményen fogok dolgozni. Úgy is lett.

Nagyon jó tanuló voltam, nagyon megszerettem a munkám, a vásárlókat is, ők is engem. 1968-ban kerültem a munka világába, elsőként egy élelmiszer-kiskereskedelmi vállalathoz mentem tanulónak, mivel abban az időben még boltvezető akartam lenni. Több rokonom is dolgozott a vágóhídon, így arra kértek, ha már boltos szeretnék lenni, akkor legalább húsboltot vezessek. Így jött a hús-hentesáru eladói szakma.

Hogyan jutott el az egyszemélyes bolttól egy hatalmas vágóhídig?

– Tizennyolc évesen végeztem el a boltvezetőit, és azonnal el tudtam helyezkedni: először egy egyszemélyes, majd egy két- és háromszemélyes boltot vezethettem. Legutóbb a Kossuth utcán dolgoztam, onnan jöttem el 1989-ben. A vállalkozásunk jelenlegi telephelye itt, a Diószegi úton 1998-tól létezik. Először csak egy kisebb vágóhidat szerettem volna, mivel ez volt akkoriban a város egyetlen kényszervágóhídja. 1998-ban eladásra kínálták, akkor egy kollégámmal megvásároltuk, aztán kiderült, az EU-s technológiai elvárásoknak így nem feleltünk meg, ezért nagy beruházásokat kellett véghez vinnünk. Az Egyetem sugárúton működő, első boltunk a Papp Kft., ebből nőtte ki magát a már 21 éves Hajdúhús 2000 Kft. Szó szerint családi vállalkozás a miénk, hiszen én vagyok az ügyvezető, a fiam a cégvezető, a feleségem a bolttal foglalkozik, a lányom pedig könyvel.

Miként lehet lelket lehelni egy munkaközösségbe?

Nagyon fontosnak tartom, hogy az itt dolgozók elégedettek legyenek, és jó hangulatban teljenek a mindennapok. Alkalmanként ajándékot kapnak, bort, sonkát, ami azért fontos, mert így érzik a megbecsülést, akikkel együtt dolgozunk. Akkor is könny csordul ki a szememből, amikor meglepetésajándékokkal készülnek számomra az itt dolgozók. Bár a fluktuáció nem alacsony, körülbelül százhetven felnőtt munkatársunk van.



Papp István számára a család és a munka a legfontosabb.

Jelenleg a Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolának, valamint a Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziumának és Szakközépiskolájának biztosítunk gyakorlati helyet. Mivel csak mesterleveles szakember oktathat gyerekeket, így 6-7 évvel ezelőtt mi is jelentkeztünk élelmiszer-feldolgozó mesterképzésre. Mindkét gyerekem szeret itt lenni, és mivel három unokám is van, úgy gondolom, biztosítva van a cégnél az utánpótlás.

A vörös hús egészségtelen, vagy az abból készült húskészítményekhez adott adalék­anyagok?

Amikor a szakmát kezdtem, az, hogy adalékot adjanak a késztermékekbe, tabu volt. A húshoz különböző fűszereket kombináltunk, a sertés- és marhahúst variáltuk, a sót, borsot, paprikát, fokhagymát, köményt, esetleg szerecsendiót vagy más, egzotikusabb ízt. Kezdetben még marhafejből készítették a lecsókolbászt, a párizsit, a virslit és a szafaládét pedig még meleg marhahúsból állították elő.

Az elmúlt ötven évben óriási fejlődésen ment keresztül az élelmiszeripar, de még most sem kellőképpen fejlett. Amikor én kezdtem, a boltokban nem volt még hűtőpult, márványlap volt a hűtő, amire a tálcákat tettük. Ma sokan fagyos, bizonytalan származású alapanyagokkal dolgoznak. A multik uralják a piacot, és ezzel meghatározzák az árakat, melyeket néha képtelenség betartani. Sok húsipar viszont, mint mi is, ennek ellenére sem vállalta be az ízfokozókat és adalékokat. Mire beléptünk az unióba, már megerősödött a minőségi áru kereslete és kínálata, ami szerencsére valamelyest visszanyomta a silány minőségű termékeket. Mivel mi a jó minőségű húsokat a magyarokkal szeretnénk megetetni, kizárólag saját keverésű fűszerekkel és GMO-mentes húsokkal dolgozunk.

A minőség elegendő ahhoz, hogy sertéshúst válasszunk a hentespultból?

Főleg a vörös húsok, a sertés és a marha fogyasztása csökkent az elmúlt időszakban. Volt, amikor 60-70 kg-os éves fogyasztást számoltunk, most ez az érték 25-30 kg között mozog. Sok olyan tanulmány jelenik a meg a vörös húsokról, melyek a koleszterinnel, a magas húgysavtartalommal és az elhízással kapcsolatban szorítják háttérbe a sertéshúsfogyasztást.

Mitől páratlan a debreceni páros?

– A debreceni páros debreceni hentesmesterek találmánya volt, az 1700-as évek végén, a szabadságharc idején már itt debreceni páros kolbászt ettek a huszárok, a szabadságharcos katonák, ezt levéltári dokumentumok is igazolják. Napjainkban már Európa-szerte gyártják ugyanezen a néven, ezért az a szándékunk, hogy az eredetit levédjük, hiszen ez Debrecen terméke.

A debreceni önkormányzattal egyeztetve rövid időn belül a Hajdúhús által készített debreceni páros is bekerül a Debreceni Értéktárba, amire nagyon büszkék vagyunk. Oly módon állítjuk elő ezt a jellegzetes finomságot, amit az országban egyedül csak mi tudunk, a saját receptúránk szerint. A mangalicából készített debrecenink kapcsán az ország különböző részéről telefonálnak nekünk a fogyasztók, hogy ilyen finomat még nem ettek, vagy csak gyermekkorukban.

Végezetül csak azt tudom tanácsolni a vásárlóknak is, hogy inkább egyenek kevesebb húst, de válasszák a finomat, a minőséget, a becsületes munka gyümölcsét, sonkáját.

– Szakál Adrienn –

A sonka: egy darab hús

– Mivel mi nem készítünk húsvéti sonkát húsdarabokból vagy lapockából, kizárólag sertéscombból, ezért hirdetjük is: a sertéscomb, ha jól van sózva, pácolva, akkor enyhén sós, kellemesen fogyasztható. Nemcsak a bükkfa füstje jó, hanem más keményfáé is, mi ezt is szem előtt tartjuk. A sonka egy darab hús, hozzá a megszentelt kalács, a sárgatúró és főtt tojás dukál az ünnepi asztalunkra, és ami a legfontosabb, hogy közösen fogyasztja el a család – vallja Papp István.

