Egy hétre Debrecenbe költözik a Szilícium-völgy

November 20-24. között ismét megrendezik a cívisvárosi startup közösség egyik legnagyobb eseményét, a Startup Hét Debrecen programsorozatot.

Az idei esemény a tavalyihoz képest jóval szélesebb palettát kínál, a szervezők a célközönséget is igyekszenek bővíteni, idén a középiskolásokat, és az egyetemistákat is megszólítják. Mivel utóbbiak között számos külföldi is van, így angol nyelvű programok is szerepelnek a kínálatban.

– Minden napnak meg lesz a maga tematikája, hétfőn ötletbörzét tartunk, kedden az innovációról lesz szó, szerdán a Debreceni Egyetem mutatkozik majd be a közösségnek. Csütörtökön egy úgynevezett Get in the Ring startup versenyt szervezünk – stílszerűen egy ringben -, s ott bemutatkozási lehetőséget kapnak majd az induló vállalkozások. A rendezvényt pénteken kerekasztal-beszélgetésekkel zárjuk – ismertette a szerdai sajtótájékoztatón Süvöltős Lajos szervező.

A város részéről dr. Barcsa Lajos alpolgármester arról beszélt, hogy az induló vállalkozások számára Debrecen kedvező lehetőségeket kínál.

– A város 2019 végére másfél milliárd forintból egy 1500 négyzetméteres inkubátorház létrehozását tervezi azzal a céllal, hogy az induló vállalkozásoknak kedvezményesen tudjon irodaterületet adni, ezzel is segítve őket.

