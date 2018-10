Egy hete rostokol a tel-avivi repülőtéren egy Izrael-ellenes véleményéért feltartóztatott diáklány

Jeruzsálem – Egy hete rostokol a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren Lara Alqasem amerikai diáklány, mert az izraeli hatóságok Izrael-ellenes tevékenységgel vádolják, és érvényes diákvízuma ellenére nem engedik be az országba – jelentette szerdán a The Times of Israel című izraeli lap angol nyelvű online kiadása.

Az amerikai külügyminisztérium illetékesei kijelentették, hogy Izraelre bízzák a palesztin származású Alqasem beutazásának engedélyezését vagy kiutasítását, de mint minden amerikai állampolgárnak, számára is konzuli segítséget biztosítanak. A 22 éves amerikai diáklányt az izraeli belügyi hatóságok azzal vádolják, hogy támogatta a Bojkott, Tőkekivonás, Szankciók (BDS) elnevezésű Izrael-ellenes mozgalmat, és tagja volt a Students for Justice in Palestine (Diákok Palesztina Jogorvoslatáért) nevű szervezetnek. Ő maga azt állítja, hogy nem támogatja a bojkottot. A palesztin nagyszülőkkel rendelkező Alqasem múlt kedden érkezett Izrael nemzetközi repülőterére, kezében az Izrael miami konzulátusán kiadott vízummal, hogy részt vegyen a jeruzsálemi Héber Egyetem egyik mesterképző programján. Gilad Erdán belbiztonsági miniszter kedden azt mondta az izraeli közszolgálati rádiónak, hogy Alqasem bármikor elhagyhatja Izraelt, de csak akkor engedik be az ország területére, ha elítéli a BDS mozgalmat. Az izraeli parlament, a kneszet tavaly fogadta el azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy ne engedélyezzék azoknak a külföldieknek a beutazását, akik támogatják az Izrael elleni bojkott mozgalmakat. Ennek nyomán húsz kiutasítható aktivista csoportot határoztak meg, amelynek tagjait nem engedik be a határon. A belbiztonsági minisztérium közlése szerint eddig 15 ember Izraelbe utazását akadályozták meg. – MTI – VISSZA A KEZDŐOLDALRA