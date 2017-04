Egy hét a sűrűjében: hajdú-bihari zsaruk a déli határon

Hat órakor sorakoznak fel március 23-án Debrecenben, a Főnix Csarnok mögötti parkolóban. Megtörtént a szolgálati felszerelés és a ruházat ellenőrzése, mindent bepakoltak a gépkocsikba, a hideg élelmet az eligazítás után kapják meg. Lingvay Csaba ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese fontosnak tartja, hogy személyesen indítsa útnak munkatársait. Kiemeli, a megye rendőreiről eddig pozitív visszajelzéseket kaptak, szolgálati feladataikat szakszerűen, lelkiismeretesen hajtották végre.

– A szolgálatellátás feltételei adottak, és a parancsnokaik figyelnek önökre. Amennyiben bárkinek gondja van, akár otthon, a családban, azt jelentsék, és megadunk minden segítséget! Vigyázzanak magukra és társaikra, mindenkit hazavárunk! Önökkel tart egy törzstiszt, az anyagi szolgálat munkatársai, sőt a pszichológusunk is a rendelkezésükre áll – teszi hozzá az ezredes.



A további teendőket Jónás Imre főhadnagy, a Debreceni Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának csoportvezetője, a század parancsnoka ismerteti. A konvoj létszáma 102 fő, minden kapitányságról érkeztek zsaruk, Debrecenből 24-en, rendőrnők is szép számmal vállalták a déli határvédelmet. Legtöbbjük volt már Röszkénél, ismerik a feladatot és a körülményeket. Önként vállalták a speciális szolgálatot, ténylegesen szeretnének tenni a határok megvédéséért. A Szegedei Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén négy szektorban lesznek szolgálatban.

– Részben vitt technikával, másrészt az ott rendelkezésre álló eszközökkel figyelik a kollégák a terepet, miközben járőrtevékenységet látnak el 7 és 19, illetve 19 és 7 óra között. Az illegális migránsok 23 óra vagy hajnali 3 óra felé próbálkoznak leggyakrabban, nekünk is ilyenkor kell a legéberebbnek lennünk. Éjszaka a helyiektől mintegy harmincfős megerősítést kapunk – vázolta a legfőbb tudnivalókat a főhadnagy, aztán ő is beszáll a gépkocsiba és indulás.

Berettyóújfaluban, a töltőállomásnál vásárlás, mosdó, majd megyünk tovább. Békéscsabán már a hajnali kelésre is tekintettel kissé törődöttebben kerülnek elő a zsaruk, sokan folyadékért, elemózsiáért nyúlnak.



– Másodszor leszek a határnál, másfél éve voltam. Kíváncsi vagyok, azóta mi változott – mondja Szarvas Ibolya hadnagy, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálója. – Ugyanaz a feladatunk, mint férfi kollégáinknak, szerintem jól helytállunk. Egy elfogásban is részt vettem már, egyszerre 18 határsértő akadt az utunkba, persze úgy, hogy eléjük mentünk. Meglepődtek, de engedelmeskedtek, nem volt semmi probléma.

Röszkén egy fogadóban várnak bennünket, a parancsnokok és segítőik adják ki a szobakulcsokat, mindenkinek van helye, de megy a cserebere, az egyezkedés. A szobák nem nagyok, azonban tiszták és kulturáltak, elférnek a holmik a szekrényekben, mindenütt van meleg víz, mosdó, tisztálkodási lehetőség. Ebédig még van kis idő, a zsaruk a napon lévő asztalokhoz gyűlnek, élcelődnek, sztorizgatnak. A pihenés után reggel állnak szolgálatba.

Farkas József zászlóssal, a főkapitányság mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztály (mekto) szolgálatirányító parancsnokával ebéd előtt beszélgetek. Öreg határrendésznek számít, 15 éve szolgál.

– A határőrségnél kezdtem 2002-ben, és az integrációt követően is határrendész maradtam. Voltam a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség bevetési osztályán bűnügyes, aztán járőr, most is ugyanott szolgálok, de a mektónál – közli a zászlós. – Nekem ez a jutalom, imádom a munkámat, és azt hiszem, értek is hozzá. Rendszeresen járok határszolgálatra. Otthon a feleségem, a 14 éves lányom és a hároméves kisfiam vár.

Ebéd után a parancsnokok Szegedre mennek a helyiekkel egyeztetni, velük tartunk. Ott találkozunk Gergő Gergő törzsőrmester, balmazújvárosi kutyavezetővel és hűséges társával, az ötesztendős Atival, aki német és belga juhász keverék. Átmozgatással készíti fel a szolgálati ebet a feladatra, ők már lehet, hogy éjszaka a határra mennek. Azt mondja, ahol megjelennek, ott rend van. A kutya remekül egészíti ki a tevékenységüket. Nem kell semmit tennie, tartanak tőle, és senkinek nem jut eszébe szökni vagy ellenállni.

