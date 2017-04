“Egy évet elvesztegetett az ország” – Nem látni a végét a polgármesterek kívánságlistájának

Lassan egy éve lesz, hogy a települések benyújthatták a legkülönfélébb projektötleteiket, de azóta gyakorlatilag semmi sem történt. Hiszen ha történt volna, arról a polgármesterek már biztosan tudnának…

Befejezni a meglévőt

Szőllős Sándor, Bocskaikert kormánypárti polgármestere szerint náluk a legsürgetőbb a meglévő infrastrukturális hiányosságok pótlása lenne (szennyvíz- és gázhálózat, felszíni csapadékvíz-elvezetés, villamoshálózat, járdák, aszfaltozott utak). – Az intézményeink úgy-ahogy rendben vannak. Pályázni lehetett külterületi utak rendbetételére, aszfaltozására, a belterületi utakéra azonban nem. Szükségünk lenne piacra, mint ahogy a kötelező bölcsődei ellátásra is készülni kell – osztotta meg velünk kívánságait a települési vezető.

Olajos Mihály, Szentpéterszeg független polgármestere: – Egyértelmű, hogy a szennyvízcsatornázás a legégetőbb probléma, hiszen az ilyen kistelepüléseknek erre nincs pályázat, noha a csatornázottsági arány a faluban nullaszázalékos.

Ugyancsak gond, hogy a TOP-os pályázatok körül is gyanúsan nagy a csend. Aztán a vidékfejlesztésre is pályáztunk a települési összkép javítására; eddig annyit közöltek velünk, hogy joggal indultunk a tenderen.

Minden fontos lenne

Csige Tamás, Hajdúdorog szocialista polgármestere úgy véli, minden fontos, amire egy éve benyújtották a pályázatot, és amiben a mai napig nem született döntés. „Most meg azt olvasom, hogy a héten kiírják az összes uniós pályázatot. Minek? Hogy becsapjuk az embereket? Hogy ki van írva, belelkesednek, aztán sehol semmi? Ráadásul annak idején nem konkrét projektekkel kellett pályázni, hanem projektötletekkel. Úgy van kitalálva a támogatási konstrukció, hogy 24 meg 36 hónap áll majd rendelkezésre a megvalósításra.

Az idő telik, de amíg nincs döntés, addig se a tervezés, se az engedélyeztetés nem kezdődhet el, a közbeszerzésről és a kivitelezésről nem is beszélve. Egy évet elvesztegetett az ország.

Mi is beadtuk az igényt ipartelep-fejlesztésre, a szociális és az egészségügyi rendszer korszerűsítésére, csapadékvíz-elvezetésre – hogy csak a nagyját soroljam” – beszélt a problémáikról, amelyek azonban itt még nem értek véget. Elmondása szerint a hajdúdorogi polgármesteri hivatal épülete 400 éves, ami a hajdúörökség része mint egykori hajdúlaktanya. Ezért szeretnék felújítani, és az utókor számára méltóképpen megőrizni. – Mindez felveti azt a problémát is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése drágítja a kivitelezést, ami adott esetben veszélybe sodorhatja a megvalósítást. Ráadásul az építőipari kapacitás amúgy is szűkös, mi lesz, ha az összes beruházásról egyszerre döntenek – vetette fel.

Szabó József, Monostorpályi független polgármestere szerint a szennyvízcsatorna-hálózatot kellene befejezni, de örök sláger a járdák és az aszfaltozott utak állapota is. „A járdákat még úgy-ahogy megoldjuk a közmunkásokkal, de az aszfaltos utakra pályázati lehetőség sincs. Ugyancsak sürgető lenne a meglévő napelemparkunk bővítése, hogy még olcsóbb lehessen a közintézményeink üzemeltetése. Meg persze a munkahelyteremtés; öt éve bent van a projektjavaslatunk egy hulladékfeldolgozóra, ami máig süket fülekre talált. Pedig pénzt se kérnénk hozzá, csak garanciát arra, hogy a nemzeti szolgáltató ellátja hulladékkal az erőművünket. Az összepréselt hulladékból nagy tisztaságú földgázt állítanánk elő, amit a Mol – ígérete szerint – átvenne tőlünk. Fel tudnánk dolgozni a szenny­víziszapot is. A folyamat közben ráadásul rengeteg hő keletkezik, amivel üvegházban primőr zöldséget vagy virágot lehetne költséghatékonyan termeszteni. Holland befektetők ugrásra készen várják, mikor szállhatnának be a szerintük ígéretes üzletbe. Tehát ki van találva az egész, de öt éve helyben járunk; közben most is rossz irányba tart a hulladékgazdálkodás” – állítja.

Még két hét türelmet…

Új értékelési rendszert vezettek be, Pajna Zoltán megyei közgyűlési elnök szerint ez lehet az egyik oka a késedelemnek. Szavai szerint 4500 pályázat volt csak, ami a TOP-ból érkezett be, ez szorozva kettővel, az 9 ezer értékelés. „A döntés-előkészítő bizottság a TOP-os pályázatoknál már meghozta a döntést, amire még a megyei közgyűlésnek is rá kell bólintani. Remélem, hogy két héten belül a polgármesterek megkapják az értesítéseket az irányító hatóságtól, és elkezdődhet a projektfejlesztés. Van, ahol a tervezéssel kezdődik a munka, de olyan is, ahol már engedélyes vagy kiviteli tervvel rendelkeznek, náluk rövidebb lesz az átfutási idő. Szerencsére eléggé leegyszerűsödött a folyamat, hiszen például 300 millió forint alatt 5 árajánlatot kell kérni” – válaszolta a Napló érdeklődésére a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat elnöke.

