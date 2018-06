Egy év volt „megírva” a Balmaznak

Az utolsó nagy feladat várt a Balmazújvárosra szombat este az OTP Bank Liga 33. fordulójában, amikor is a Ferencváros ellen lehetett volna kiharcolnia a bennmaradást. A második perc rögtön egy újvárosi kísérlettel kezdődött, majd jött a puhatolózás. Ám nem tartott sokáig, hiszen két percen belül két Fradi-gól is született, s az eredményjelzőn már 0-2 állt a tizenhatodik percben. Először Leandro lövése után Horváth ütötte a labdát Tamás Lászlóra, ami a gólvonalon túlra gurult, majd az idén sérülések miatt keveset foglalkoztatott Bőle lőtt pazar gólt a bal felsőbe. Aztán még húsz perc sem telt el, amikor Vajda szabadrúgását Holczer csak a kapufára tudta ütni, onnan pedig a játékszer az öt és felesen belülre pattant, érkezett Batarelo, aki egy csukafejessel hozta vissza a reményeket. Aztán Andrics végigszaladt a labdával a fél ferencvárosi térfélen, majd a tizenhatoson belül jobbra húzta a labdát, s az alapvonaltól középre tette, két méterre a gólvonaltól pedig érkezett Arabuli, 2–2. A félidő vége előtt nem sokkal azonban jött a sokk: bal oldalról adta be a labdát Varga, a hosszún pedig senkitől sem zavartatva, feltehetőleg haza akarta tenni a labdát Uzoma, de szerencsétlenül ért bele, a vége pedig egy öngól lett.

Fotó: Derencsényi István

A második félidőben folyamatosan ment előre Horváth Ferenc együttese, jött is a gól, méghozzá Tamás Lászlótól egy gyönyörű fejes formájában a 70. percben. Hajtott a Balmaz, de gólig már nem jutott el, pechükre a Diósgyőr viszont igen. Ez pedig azt jelentette, hogy egy év után búcsúzik az első osztálytól az Újváros.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC 3-3 (2-3)

Balmazújváros, Városi Stadion, 2291 néző, v.: Szőts (Kóbor, Huszár – Andó-Szabó, Nagy R.)

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. – Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma – Vajda S., Sigér D., Majszuradze (Kamarás, 89.), Batarelo (Rudolf, 63.) – Arabuli (Zsiga, 80.), Andrics. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Ferencváros: Holczer – Lovrencsics G., Batik, Leandro, Pedroso – Szpirovszki – Varga R., Nagy D. (Hajnal, 13.), Paintsil, Bőle (Böde, 78.) – Georgijevics (Gera Z., 78.). Vezetőedző: Thomas Doll

Gól: Tamás L. (öngól, 0-1) a 14., Bőle (0-2) a 16., Batarelo (1-2) a 19., Arabuli (2-2) a 28., Uzoma (öngól, 2-3) a 44., Tamás L. (3-3) a 70. percben

Sárga lap: Georgijevics, Majszuradze, Hajnal, Batik, Uzoma, Sigér D.

Horváth Ferenc: Büszke vagyok a csapatomra, visszaadták a futballba vetett hitemet. Kétszer álltunk fel a Fradi ellen, három gólt lőttük nekik. Azonban mint kiderült, végül ez sem volt elegendő a bennmaradáshoz. Rossz a bajnokság lebonyolítása, és számomra érthetetlen, hogy a bajnok Videoton kiállhat hat ifistával Diósgyőrben. Mindent megtettünk a célunk eléréséért, fantasztikus gárdával dolgozhattam együtt, talán soha sem lesz ilyen csapatom.

Thomas Doll: Noha már biztos volt az ezüstérem, egész héten készültünk a mérkőzésre, meg akartuk nyerni ezt a találkozót. Azonban ugyanaz látszott ezen a mérkőzésen is, mint oly sokszor idén idegenben: uraltuk a meccset, lélektani előnyt szereztünk, mégsem nyertünk. Megérdemelte volna a Balmazújváros a győzelmet, sajnálom őket. Nekünk haladni kell előre, rövid lesz a nyári szünet, és jön a nemzetközi vonal.

