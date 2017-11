Egy év múlva már állhat Kazinczy Lajos szobra

A Hajdú-Bihar megyei Huszár és Lovas hagyományőrző Sport és Kulturális Egyesület kezdeményezésére állítanak szobrot a partiumi Érsemjénben Kazinczy Lajos hősi halált halt honvédezredesnek, akit a tizenötödik aradi vértanúként is emlegetnek – tájékoztatta a Naplót Szoboszlai Endre, az egyesület sajtófelelőse.

Őrzik az emlékét

A huszárbandérium még májusban nagy lovas túrát szervezett a román határ közelébe, Létavértes, Álmosd, Bagamér útvonalon, majd átlépve az országhatárt, eljutottak a közeli Érsemjénbe is. A bihari településen született Kazinczy Ferenc, költő, nyelvújító, akinek Lajos nevű fia az 1848–49-es szabadságharc mártír honvédezredese volt. Kazinczy Lajost, miután 1849. október 25-én kivégeztek, az utókor méltán emlékezik rá a tizenötödik aradi vértanúként… Érsemjénben manapság is ápolják a Kazinczy-család, így a szabadságharcos tiszt elmékét is.

Még a májusi huszártúrán Csontos János, a huszáregyesület elnöke vetette fel, hogy mivel a hajdúsági huszárok szívügyüknek tekintik a katonai emlékek ápolását, a debreceni huszárcsapat szoborállítást kezdeményez Kazinczy Lajos honvédezredes emlékére, amihez százezer forintot (1400 lej) adományoznak Érsemjénnek. Időközben a szoborállításhoz csatlakozott több magánszemély, és néhány erdélyi székely huszár­egyesület is. Balazsi József, Érsemjén polgármestere egy október 25-én lezajlott ünnepségen ígéretet tett arra, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc kirobbanásának 170. évfordulója tiszteletére, jövőre, állni fog a vértanú Kazinczy Lajos ezredes szobra, amelyet Mihály Gábor, a székelyhídi születésű, budapesti szobrászművész készít majd el. A szoboravatás várhatóan 2018. október 25-én, csütörtökön lesz.

