Egy éjszaka, amit nem felejtenek

Nem mindennapi eseménynek ad otthont az előttünk álló vasárnap a Papp László Budapest Sportaréna, megrendezik ugyanis a Spártai Gladiátorok Éjszakája elnevezésű vegyes harcművészeti gálát. A 17 órakor kezdődő kivételes versenynek debreceni résztvevői is lesznek: a Taskó Fighting harcosai, Kálucz Martin és Taskó Rodrigó is próbára teszi magát.

Ezen a nemzetközi pénzdíjas viadalon önállóan kialakított szabályrendszerben küzdenek meg egymással három súlycsoportban azok a versenyzők, akik valamilyen küzdősportban világ-, vagy Európa-bajnoki pontszerző helyezést értek el. A könnyű- (75 kg alatt) és középsúly (75 és 90 kg között) mellett az úgynevezett király kategóriában (90 kg felett) is indulhatnak az arra érdemesek.

Győzni megy!

– Huszonöt éve volt egy ilyen gála, örülök, hogy most ott lehetek, mert régi nagy álmom volt, hogy megmérettessem magam utcai harc jellegű küzdelemben is. Itt most nem lesznek a hagyományos értelemben vett menetek, kifulladásig csépelhetik egymást az ellenfelek, vagy kiütésig, vagy feladásig megy a csata, nincs pontozás sem. Igaz, egy küzdelem maximum 15 percig tart, majd öt perc végső menet, ennek végén döntetlen esetén a szakmai zsűri dönt. Én a király kategóriában indulok úgy, hogy 91 kilót nyomtam szerdán. Ellenfeleim legalább két méter magasak, és 110 kilósok. De éppen azt akarom kihasználni, hogy fürgébb vagyok, mint a többiek, az idő nekem dolgozik. Az én súlycsoportomban nyolcan vagyunk, három meccsre készültem, úgy érzem, a kondícióm a lehető legjobb.

Négy hónapig edzettem külön erre a viadalra, de tizenkét éve küzdősportolok, ennek a gyümölcsét szeretném learatni vasárnap”

– mondta el a Naplónak Kálucz Martin, aki egyértelműen a 3 milliós fődíjért száll harcba.

– Ismerem az ellenfeleimet, sokan neveztek, de csak a legjobb nyolcat választották ki, már az is nagy elismerés, hogy ott lehetek. Felföldi Szabolcsot, illetve Jani Istvánt tartom arra esélyesnek, hogy a döntőbe jusson, de a többiek úgy hiszem, ártalmatlanok. Teljesen más lesz ez a verseny, mint az eddigiek, amelyeken szerepeltem, éppen ezért fejben is eltérő módon készültem. Tízezer ember előtt harcolni nem szokványos lehetőség. Sokat szenvedtem az edzéseken, mindenre felkészültem, azt gondolom, annál nagyobb kínokat nem tudnak okozni számomra, mint amelyeket saját magamnak kreáltam. Győzni megyek! – jelentette ki önbizalomtól duzzadva Martin, aki a Lókodi Attila által összeállított edzésterv alapján készült, de mellette Fekete Dánielnek is sokat köszönhet az erőnlétét illetően, valamint a nyíregyházi Gönczi Teamhez is átjárt olykor sparringolni.

Válogatott társaságban

A rutinos Taskó Rodrigót sokan az autóversenyzés világából is ismerhetik, ám ezúttal harctusását teszi próbára a középsúlyúak között. – A szabályok egyszerűek, mindent lehet, az összes technika megengedett: állásból ütés, rúgás, dobás és minden típusú földre vitel, a küzdősport-technikákat kihasználva. Súlycsoportomban a magyar küzdősport legnagyobb alakjaival kell farkasszemet néznem, válogatott, profi bunyósok rengeteg mérkőzéssel, komoly tapasztalattal a hátuk mögött. Taktikával nem készülök, bárkivel is kerüljek össze az első mérkőzésen, ugyanazt fogom csinálni.

A végső győzelemért három meccset kell megnyerni, kívánom az összes ellenfelemnek a legjobbakat, győzzön a jobbik!”

– fogalmazott a szintén Lókodi Attila által felkészített Taskó Rodrigó, aki Martintól egyértelműen győzelmet vár.

