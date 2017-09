Egy család története elevenedik meg Böszörményben

A képzőművészeti, családtörténeti és egyben böszörményi identitástudatot erősítő, rendhagyó témával foglalkozó tárlat Pál Nagy János és Dombi Erzsébet leszármazottainak múltját jeleníti meg. Szekeres Gyula múzeumigazgató lapunknak arról is beszámolt, hogy a kiállításhoz egy múzeumpedagógiai foglalkozást is kapcsolnak majd.

– Arra vesszük rá a gyerekeket is, hogy kutassanak a padláson és a pincében, mert olyan értékek kerülhetnek elő a családról, amely számukra is erősíti az identitástudatukat. Készítsenek hangfelvételt a nagypapával, nagymamával, próbálják megismerni a családot – fogalmazott a múzeumigazgató. Az intézmény népszerűségét bizonyítja, hogy a múzeumok között a látogató számával az előző évben országos viszonylatban tizenharmadik helyet ért el. Az érdeklődést az állandó kiállítás fokozatos megújításával is növelni szeretnék.

Fotó: Matey István

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy régi böszörményi utca témájú interaktív tárlat megvalósításán dolgoznak, ahol többek között egy „pletykapad” is helyet kap szelfie készítés céljából.

HBN–Farkas Eszter

Új köntöst kap a néprajzi kiállítás Hajdúböszörményben Hajdúböszörmény - Öltöztethető bábu, kinyitható fiókok és szelfipad is lesz az újragondolt tárlaton. Tartalmi és szakmai megújuláson megy keresztül a Hajdúsági Múzeum, melynek során fokozatosan korszerűsítik az állandó kiállítást. Az erről szóló keddi sajtótájékoztatón az intézmény igazgatója, Sz... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA