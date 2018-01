Egy ártatlan szelfi is okozhat nagy bajt

A decemberi Tankcsapda-koncerten valószínűleg nagyon sok szelfi készült - © Fotó: Derencsényi István

Debrecen – Az ember nem is gondolná, hogy egy ártatlan szelfi, fotó vagy videó a későbbiekben mennyi bajt hozhat annak a fejére, aki nem a megfelelő közegben, vagy éppen engedély nélkül teszi azt közzé. A személyiségi jogokat nagyon szigorú szabályozás védi. Ha ezeket nem tartjuk be, bizony könnyen a bíróságon találhatjuk magunkat, s a következmény akár több százezer forintnyi sérelmi díj is lehet.