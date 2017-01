Egy amerikai közszolgálati tévé a parlamenti közvetítés helyett rövid ideig a Russia Today adását sugározta

A C-SPAN az a tévécsatorna az Egyesült Államokban, amely folyamatosan és élőben közvetíti a kongresszusi eseményeket. Csütörtökön azonban mintegy tíz percre megszakadt az adás, amelyben éppen a képviselőházi eseményeket lehetett látni, és a CNN volt műsorvezetőjét, Larry Kinget is alkalmazó, angol nyelvű orosz televízió, a Russia Today (RT) programja jelent meg. Az amerikai tévécsatorna a Twitterén jelezte, hogy mivel állandóan figyelemmel kísérik az RT adásait is, ezért valószínűleg a belső router tévedéséről, vagyis az internetes elosztórendszer hibájáról lehetett szó. A C-SPAN később közleményt is kiadott, amelyben hangsúlyozta: a csatorna vezetői nem hiszik, hogy hackertámadásról lett volna szó. Mindazonáltal átfogó vizsgálat indult az ügyben. Ennek eredményét pár hét múlva ígérik.

Az RT-t az Egyesült Államokban gyakran vádolják azzal, hogy a Kreml propagandaeszközeként szolgál.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA