Egy adys diák az Olvass többet! versenyről

Az ajánlott olvasmányok Alessandro Baricco Selyem, Petőfi Sándor Úti jegyzetek és A nagyapa voltak. Idén rendhagyó módon zajlottak az események, hiszen nemcsak az anyaverseny szóbeli fordulója ünnepelte 5 éves jubileumát, hanem a hozzá kapcsolódó, DSZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája által megálmodott Képzeld el! illusztrációs pályázat is. Ennek kapcsán mi, a múzeum dísztermében felsorakozó fiatalok és kísérőink az izgalmas megmérettetés előtt tanúi lehettünk az illusztrációs pályázat eredményhirdetésének, s megtekinthettük a nívós pályamunkákat bemutató kiállítást is. Az alkotó és olvasó versenyzőknek a díjakat a csapatverseny zsűrielnöke, Kovácsné Győrfi Enikő intézményvezető adta át.

Ezután a csapatok röviden bemutatkoztak, felolvastuk a beugró feladatként készített ötletes képeslapjaink szövegét, amelyek címzettjei között szerepelt volt tanár, diáktárs, barát, a verseny szervezői és maga Petőfi Sándor is. Arról írtunk, miért jó ebben a versenyben részt venni, s miért ajánlanánk másoknak is a csatlakozást.

Majd tudásunk mellett kreativitásunkról is számot adhattunk a különböző kérdések megválaszolása során. A múzeumban tett séta alatt megfigyelőkészségünket is kamatoztathattuk. A kiváló hangulatú órák után végül megszületett az eredmény: a küzdelemből a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium hármasa került ki győztesen. Természetesen nekünk, többieknek sem volt okunk búslakodni, ugyanis nemcsak egy remek élménnyel lettünk gazdagabbak, hanem egy-egy értékes könyvvel is.

– Jene Zsófia 9. B, Debreceni Ady Endre Gimnázium –

