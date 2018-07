Egy a titok: hinni kell a szerelemben

A mai házasulandók kellően megfontoltak, céltudatosak. Nagyon sokat jelent nekik például a jegygyűrű, ami egyik fontos jelképe a szerelemnek és a hűségnek. Gyakran már a házasság előtt összeköltöznek, így megismerik és elfogadják egymást. Szerelmük talán túlélt pár mély völgyet, ami még jobban megszilárdította kapcsolatukat. Megvan bennük az egymás iránti tisztelet, tolerancia és elfogadás. Fontos a kétoldalú kommunikáció, a megbocsájtás és a türelem is, hiszen ezek a hosszú házasság titkai. A házasságot a mai világban csak azok a szerelmes fiatalok választják, akik valóban komolyan gondolják – vélekedik Szegedi Veronika szertartásvezető.

Belevágtak az álomesküvőbe

A közelmúltban Timi és Imi döntöttek úgy, hogy egyedi esküvőt szeretnének. Mindketten Angliában dolgoznak, így az előkészületeket az internetnek köszönhetően a messzi távolból intézték.

– Azt már a lánykérés után megbeszéltük, hogy egy pici, családias esküvőt szeretnénk. Az én családom Szirmabesenyőn, Imi családja pedig Hajdúböszörményben él. Szerettünk volna egy olyan helyet találni, ahol egy helyen meg tudjuk tartani az esküvőt, a vendéglátást és ott is aludhatunk. A szertartást pedig egy szép külső helyszínen képzeltük el. Hosszas keresgélés után bukkantunk rá Tokaj közelében egy csodás vendégházra, ami minden szempontból tökéletesnek bizonyult. Nekünk nem tetszenek a túl „hivatalos” szertartások, ezért esett a választásunk szertartásvezetőre – meséli Timi, a fiatalasszony. – Minden úgy zajlott, ahogy azt elterveztük, megálmodtuk. Vera nagyon rugalmas és mindenben segítségünkre volt. A szertartás igazán meghitt lett, voltak is örömkönnyek! Teljes mértékben hozzánk/ránk volt szabva, minden óhajunkat-sóhajunkat beleértve. A családjainktól is csak dicsérő szavakat kaptunk. Tökéletes lett a napunk! – tette hozzá. És vajon a szertartásvezető hisz a sírig tartó szerelemben? – érdeklődtünk. – Hiteles csak úgy lehetek, ha teljes szívemmel és lelkemmel hiszek benne. Ez pedig csakis úgy lehetséges, hogy én is szerelmes vagyok, és hosszú ideje boldog házasságban élek – fogalmazott.

Kiegészítik egymást

– Több mint 20 éve vagyunk együtt a férjemmel és a mai napig rajongásig szeretjük egymást. Pedig teljesen ellentétesek vagyunk, tűz és víz, de pont így egészítjük ki egymást. Nagyon jólesik, hogy ebben a szép hivatásban is támogat. Egyébként gyógypedagógusként sérült gyermekekkel foglalkozom a hétköznapokban, előtte több mint 20 éven át közreműködtem szavalóként esküvőkön; emellett műsorvezetőként, hírszerkesztőként dolgoztam a hajdúböszörményi rádióban. Mivel sok-sok éven át láttam, hogyan is zajlik az esküvő, úgy éreztem, a szertartásvezetést nekem találták ki. Hálás vagyok a családomnak, mert támogatnak e csodaszép hivatásban. A férjem a háttérben nagyon sokat segít, a legfőbb kritikusom, fotósom, videósom, sofőröm, hiszen számára természetes, hogy jön velem az esküvőkre. A szerelem örök!

