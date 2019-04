Egy 90 éves történet: kisdedóvó született

A Debreceni Városi Tanács 1927-ben határozta el öt új óvoda létesítését; 235.000 pengőt szántak óvodaépítésre – derült ki dr. Felvéginé Jakab Magdolnának, a Szabadságtelepi Óvoda intézményvezetőjének kutatásaiból. A város lakosainak igénye találkozott a bizottság elképzeléseivel, s a megvalósítást támogatta Klebelsberg Kunó vallási és közoktatási miniszter is, aki kilátásba helyezett egy 50.000 pengős államsegélyt.

A meglévő óvodák zsúfoltságán és a jelentkező helyhiányon a tervezett 5 óvoda létesítése segített volna. Az illetékesek három belterületi és két külterületi óvoda létesítését látták indokoltnak, ezek közül az egyik külterületi a Nyilastelepi menedékház volt. Építését a két játszó- és foglalkoztatóteremhez csatlakozó óvónői lakással együtt kívánták megvalósítani.

Fotó: Molnár Péter

A határozatot rövid időn belül a kivitelezés követte. A megalapítás 1929. július 15-én kezdődött – azaz 90 éve –, a használatbavételre 1930. július 14-én került sor.

A jelen

– Mára a Szabadságtelepi Óvoda 8 gyermekcsoporttal 240 gyermek számára nyújtja az óvodai nevelés feltételeit. A hagyományt követve tízévente megünnepeljük óvodánk születésnapját. Az ünnephez kapcsolódóan jubileumi kiadványt adunk ki, melynek megismerésekor információhoz juthatnak az irántunk érdeklődők, a velünk együtt ünneplők. E jubileumi nevelési év a megemlékezés és a belső megújulás lehetőségét is nyújtja számunkra. Születésnapi kiadványunk alkalmas arra is, hogy hirdesse intézményünk pedagógiai akaratát és hitét, amely a múltban és a jelenben is lételeme közösségünknek – áll dr. Felvéginé Jakab Magdolna írásában.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA