Égető probléma az elhízás

A köztudatban női betegségként aposztrofálják az inzulinrezisztenciát (IR), valójában azonban a nem megfelelő táplálkozás és mozgásszegény életmód következtében kialakuló elhízás következménye, túlsúlyos nőket és férfiakat egyaránt érint – szögezte le dr. Káplár Miklós.

A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézetének egyetemi docense szerint kicsit divatbetegség lett, és sokan összemossák a policisztás ovárium szindrómával (PCOS), pedig az IR csak egy része lehet a PCOS-nek, ugyanakkor nem tartozik a diagnosztikus kritériumai közé. Az inzulinrezisztencia tulajdonképpen a 2-es típusú diabétesz kialakulásának az alapja.

– Hazánkban 8-10 százalék az ismert cukorbetegek száma, ugyanennyire tehető azoknak az aránya, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak róla, és ugyanilyen megoszlásban vannak jelen a populációban azok, akik még nem cukorbetegek, de már nem anyagcsere-egészségesek. Gyakorlatilag tehát a lakosság negyede nem anyagcsere-egészséges – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: az inzulinrezisztenciában szenvedők száma ennél minden bizonnyal nagyobb. Az IR-nek nincs tünete, a magas inzulinszint következtében viszont különböző érbetegségek korán kialakulhatnak.

Egy frissen felfedezett cukorbetegben, illetve a még nem cukorbeteg, de már inzulinrezisztens egyénekben az inzulinszint lényegesen magasabb a normál értéknél, s ez elősegíti különböző érbetegségek kialakulását. – A 2-es típusú diabétesz felismerésekor a betegek körülbelül 30 százalékánál már valamilyen érbetegség jelen van. Súlyos szövődmény például a szívinfarktus, ami első tünete lehet a diabétesznek. A szűrővizsgálatoknak ezért van hatalmas jelentősége, különösen azon személyeknél, akik családjában előfordult a cukorbetegség, testsúlytöbbletük, magasvérnyomás-betegségük vagy magas vérzsírszintjük van – figyelmeztetett dr. Káplár Miklós.

Drámai emelkedés

A Debreceni Egyetem Klinikai Központjának orvosa elmondta, évtizedekkel ezelőtt a zsírszövetre úgy tekintettünk, mint energiaraktárra, de kiderült, hogy ezenkívül egy endokrin szerv is. Számos hormonszerű anyagot termel, amelyek befolyásolják a cukor­anyagcserét, a zsírsav-felszabadulást, amiken keresztül lényegében az érbetegségek kialakulásához vezethet. – Világszerte azt látjuk, hogy a cukorbetegek száma az elmúlt 30-40 évben drámaian emelkedett; ez a növekedés ugyan picit lassult, de nem állt meg, sőt tovább fokozódik, főleg a fejlődő országokban, ahol az életszínvonal nő, az emberek ennek következtében pedig kevesebbet mozognak és többet táplálkoznak. Óriási probléma, hogy bár egyre jobb gyógyszerekkel rendelkezünk a cukorbetegség ellátását illetően, sajnos a diabétesz okozta érszövődmények is egyre nagyobb számban jelentkeznek, s ezek a betegek életminőségét nagymértékben rontják – hangsúlyozta a szakember.

Dr. Káplár Miklós figyelmeztet az elhízás veszélyeire | Fotó: Molnár Péter

Kulcs a mozgás

Ha a betegség kezelésére gondolunk, akkor elsősorban mindig valamilyen gyógyszeres terápia jut eszünkbe. Dr. Káplár Miklós úgy véli, a cukorbetegek többsége is beveszi a gyógyszert, de az életmódján nem változtat kellően. – Egy tanulmány szerint a cukorbetegség kialakulását legerőteljesebben a rendszeres testmozgás csökkentette. Három csoporteredményt hasonlítottak össze. A kontrollcsoport mellett egy olyan csoportot, amelyik vércukorcsökkentő gyógyszert szedett és egy olyat, ahol a betegek hetente háromszor eljártak mozogni. A legjobb eredményt a rendszeres testmozgást végzők érték el – ismertette a szakember. Az inzulinrezisztens és diabéteszes betegek számára a gyógyszeres kezelés mellett a rendszeres testmozgás és a megfelelő diéta tartása is alapvető fontosságú.

Genetika kérdése

Mint azt a szakembertől megtudtuk, bár az érszövődmények nagy kockázatot jelentenek minden elhízott ember számára, 50 százalékuk soha nem lesz cukorbeteg, mivel a saját inzulintermelő képességüknek köszönhetően hiperinzulémiával mindig kompenzálni tudják az inzulinrezisztenciát. A 2-es típusú cukorbetegséget tehát részben genetikai tényezők okozzák. – Néhány éve írtak egy összefoglalást külföldi szerzők, miszerint a cukorbetegséget okozó genetikai eltérések többsége olyan minor defektus, amelyek megfelelő életvitel mellett nem okoznak diabéteszt. Valószínűleg ezért van az, hogy 40-50 évvel ezelőtt még Magyarországon is sokkal kevesebb volt a cukorbetegek száma, és tényleg időskori cukorbetegség volt a 2-es típusú diabétesz. Ma már nem nevezhetjük így, az egészségtelen életvitel következtében ugyanis nagyon sok fiatalt is érint a betegség – mutatott rá dr. Káplár Miklós.

– Pálfi-Tóth Zoé –

Tilos-e a szénhidrát?

Nem igaz, hogy a cukorbetegek nem ehetnek szénhidrátot, húst hússal viszont igen. A hús nemcsak fehérjét tartalmaz, hanem rejtett zsiradékot is, illetve a fehérjebevitelnek is vannak korlátai.

A soványnak mondott sertéshús mintegy 20-25 százalékban tartalmaz zsiradékot, az általunk is kövérnek mondott hús pedig csaknem 50 százalékot. Ennél lényegesen kedvezőbb a marhahús vagy a szárnyashús, melyek 15 százalékban, illetve a nyúl- és vadhúsok, melyek körülbelül 5 százalékban tartalmaznak zsiradékot. Az egészséges étrend nemzetközileg is javasolt formája a mediterrán diéta, mely inzulinrezisztens és 2-es típusú cukorbetegek számára is kedvező, és a rendszeres mozgás is fontos.

