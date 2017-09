Egészségnap Debrecenben az emlőrák elleni küzdelem jegyében

Az október a mellérák elleni küzdelem hónapja, ennek jegyében október 6-án a város, a Holnapom Egyesület és a Fórum bevásárlóközpont „Tégy ma a holnapodért!” címmel közös figyelemfelkeltő programot szervez. A hagyományosan október első péntekjén sorra kerülő programon többek között felvonulás, és felvilágosító előadások is lesznek.

Az egészségnap felvezető sajtótájékoztatóján dr. Széles Diána alpolgármester, a rendezvény egyik fővédnöke hangsúlyozta: a rendszeres emlővizsgálat életet menthet.

Októberben hordjuk a rózsaszín szalagot, emlékeztetve magunkat és mindenkit, hogy a mellrák elleni védelem mennyire fontos a nők szempontjából. Az emlőrák idejében felismerve jól gyógyítható, így a rendszeres önvizsgálattal az ember a saját életét mentheti meg.”

A fiatalokra is figyelnek

Október 6-án az egészségnapos rendezvény rózsaszín futó-, biciklis, és motoros felvonulással kezdődik, majd a bevásárlóközpontban folytatódik. Ott a szervezők többek között ingyenes orvosi tanácsadásra és lakossági szűrésre várják az érdeklődőket, de lesznek zenés műsorok, ünnepélyes könyvbemutató, felvilágosító előadás, és fellépnek a Rippel fivérek is.

– A programjainkkal a férfiakat is szeretnénk megszólítani, mert bizony előfordul, hogy a másik fél fedezi fel párja mellében a csomót, adott esetben megmentve ezzel az életét. De a fiatalokra is figyelünk, immár harmadik éve, hogy daganat prevenciós interaktív előadást tartunk Debrecen összes tizenegyedikesének. Sajnos nagyon sokakat érint a betegség, így fontos, hogy már fiatalon beépüljön a tudatba az önvizsgálat szükségessége. Idén a Nagyerdei Víztorony is csatlakozott az eseményhez, ott is lesznek programok, valamint ezért egész hónapban rózsaszínre lesz kivilágítva az épület – mondta Bánfi Ildikó, a Holnapom Egyesület elnöke.

HBN–MSz

VISSZA A KEZDŐOLDALRA