Egészséget mindenkinek

Most éppen azt olvasom a Kenézy egykori főigazgatójától, mai egészségügyért felelős államtitkártól, dr. Ónodi-Szűcs Zoltántól, hogy „a kórházak pénzügyi-számviteli egységesítése egy korábbi folyamat folytatása, amellyel az intézmények működtetése lesz olcsóbb”. Oké, rendben van, megértem: kevés a pénz, sok a beteg, drága a gyógyítás, valamit megint tenni kell! De! Mikor lépi már meg a népünk egészségéért felelős grémium, hogy az egészség megőrzésére helyezi a fő hangsúlyt? Igaz, jó néhány évig tényleg sokba kerülne, mert gyógyítani is és „megelőzni” is kell, utána viszont szerintem lényegesen olcsóbb lenne. A megelőzés nem csak a szűrővizsgálatokat, hanem az egészséges életmód tanítását, és feltételeinek megteremtését is jelenti.

– Kovács Zsolt –

