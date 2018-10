Egészséges ételek helyiektől

Hajdúböszörmény – A városban tevékenykedő Zöld Kör környezetvédő szervezet is csatlakozott a Föld Barátai (Friend of the Earth) nemzetközi zöldszervezet által kezdeményezett „Good food good farming – Egészséges étel helyi gazdáktól” kampányhoz.

Amelynek keretében számos európai országban rendeztek figyelemfelhívó akciókat október 27-én azzal a céllal, hogy az EU agrárpolitikája, az intenzív, nagyüzemi gazdálkodás helyett, a kistermelőket és a vidéki megélhetést támogassa. A programhoz csatlakozó szervezetek egy igazságos, fenntartható agrárpolitikát szeretnének és olyan gazdálkodásért állnak ki, amely védi a talajt, a vizet, az ökoszisztémákat és a biológiai sokféleséget, nem járul hozzá az éghajlatváltozáshoz és az állatok szenvedéséhez, valamint egészséges táplálékot biztosít mindenkinek. A kampányban Hajdú-Bihar megyében szombat délelőtt, a hajdúböszörményi vásárcsarnokban került sor helyi termékek kóstoltatására.