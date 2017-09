Debrecen – Négy világszínvonalú, az anyagtudományban használatos drága műszert is be tudnak majd szerezni a Debreceni Egyetem és a helyi Atommagkutató Intézet szakemberei annak a pályázaton közösen most elnyert, 1,4 milliárd forintnak köszönhetően amelyről pénteken számolt be Erdélyi Zoltán, a projekt szakmai vezetője.

Elmondta: a 4 évig tartó program megvalósításában csaknem 50-en vesznek majd részt, elsősorban a Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizikai Tanszékének munkatársai. – Célunk a források idevonzásával az infrastruktúra gyarapítása, a kutatói bázis erősítése, a jövő oktatóinak kinevelése – jelentette ki Erdélyi Zoltán. Hangsúlyozta, hogy a nyertes pályázat jóvoltából egészen új kutatási irányok is nyílnak. Az eredményeket az oktatásba is igyekeznek átültetni. További részletek hamarosan.