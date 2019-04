Egész idényben pontot sem vesztett itthon a DSZC-Eötvös DSE

Most a mérkőzés előtt az NB II Keleti csoportjának bajnokait és a megyei felnőtt bajnokságban győztes serdülőket köszöntötték a debreceni egyesület vezetői egy-egy Radics László népi iparművész által készített röplabdát ábrázoló mézeskaláccsal, de a vendégcsapat játékosait és a szurkolókat is megajándékozták.

Debreceni szempontból jól indult a mérkőzés, fokozatosan növelték előnyüket Fehér Panniék. A vendégek időkérésekkel és cserével is próbálkoztak, de ekkor még sok hiba csúszott játékukba, így lépéselőnybe került a DSZC-Eötvös DSE.

A második játékrész nagyon rapszodikusan alakult. A szegediek sokkal kevesebb hibával játszottak, bátor nyitásaiknak köszönhetően 4 pontos előnyt szereztek. Ezután 4-5 pontot mindig az a csapat szerzett, amelyiknek az edzője időt kért. 5:9-es szegedi vezetés után debreceni játékmegszakítás következett, majd 9:10-nél már a Tisza-partiak edzője kért időt. Ezután 10:14-nél ismét Szombathy András kérte magához játékosait, majd amikor közelítettek az egyenlítéshez Németi Rebekáék, akkor ismét az ellenfél törte meg a folyamatos játékot. A végjáték előtt a vendégeknek sikerült 6 pontos előnyt szerezniük. Ekkor lépett pályára Tóth Kinga, akinek voltak szerencsés és bátor nyitásai is. A szegedi előny csökkent ugyan, de egy-egy pontot mégis szereztek a vendégek, így 21:24-nél több játszmalabdájuk is volt. Kovács-Miskolczi Noémiék szép küzdéssel 23:24-ig szépen zárkóztak, sőt az egyenlítés is majdnem összejött, de ekkor egy könnyű labdát rontottak a hazaiak, ami 1:1-es szettarányt eredményezett.



Fotó: Magánarchívum

A harmadik szett elején Miholecz Melitta nyitássorozatával többpontos előnyt szereztek a hajdúságiak, amit egészen a játszma végéig növeltek. Ebben a szakaszban ismét élményszámba mentek Vojth Ildikó megmozdulásai, de Molnár Vivien ütőerejével is megismerkedhettek a mérkőzésre kilátogatók. A játékba Kiss Viktória és Jámbor Eszter is jól szállt be, így nagy előnnyel nyerte a szakaszt a hazai gárda.

A negyedik játszmában végig koncentráltan játszottak a hazaiak, ami meg is hozta az eredményét, ismét megnyugtató különbséggel győztek.

Ez a győzelem azt jelentette, hogy a DSZC-Eötvös DSE a 2018/2019-es bajnokságban minden hazai mérkőzését 3:0 vagy 3:1 arányban nyerte meg, egyetlen pontot sem vesztett otthon.

DSZC-Eötvös DSE – Szegedi Röplabda SE 3:1 (21, -23, 11, 12)

DSZC-Eötvös DSE: Kovács-Miskolczi Noémi, Molnár Vivien, Fehér Anna Ditta, Vojth Ildikó, Miholecz Melitta, Németi Rebeka. Csere: Kiss Viktória, Tóth Kinga, Jámbor Eszter. Edző: Szombathy András.

A DSZC-Eötvös DSE legközelebb 2019. április 13-án (szombaton) Miskolcon fejezi be a bajnokságot. Ezután következik elméletileg a bajnoki döntő, ha az egyesület tudja vállalni az NB I-el járó kötelezettségeket.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA