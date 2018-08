EECERA 2018: hazánkban elsőként a Debreceni Egyetem rendezésében

Európa egyik meghatározó koragyermekkorral foglalkozó szakmai szervezete az EECERA (European Early Childhood Education Research Association) 28. konferenciájának szervezési jogát – Magyarországon elsőként – a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara nyerte el. Augusztus 28-31. között 188 előadás és 139 poszterbemutató mellett, 4 plenáris előadás hangzik el a konferencián.

Tony Bertram, az EECERA elnöke a Nemzeti Múzeumban tartott szerdai megnyitó sajtótájékoztatón örömét fejezte ki, hogy Magyarországra tudták hozni a konferenciát.

– Tanácskozásunk címe a Kora gyermekkori nevelés – Család és közösségek. A magyarországi koragyermekkori nevelési szemléletet és a gyakorlatot is szeretnénk minél szemléletesebben megmutatni a világ minden tájáról érkező kutatóknak. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk a kísérő szakmai programokra, amelyek segítségével jobban megismerhetik az itt folyó munkát – mondta el Tony Bertram.

A szakmai rendezvénnyel hazánk felkerült azon országok listájára, ahol a világ minden tájáról érkező koragyermekkor-kutatók időről időre találkoznak. A helyszínt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem biztosítja, de a szervezés és a szakmai munka teljes egészében a Debreceni Egyetemet dicséri.

Fotó: Pete Balázs

– Azt gondolom, hogy egy fontos mérföldkőhöz érkezett a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara. A konferencia szervezési joga egy elismerés is, mely jelzi, hogy a kar mekkora fejlődésen esett át a tudomány és a gyakorlat terén egyaránt. A rektori vezetés számára is fontos jelzés, hogy komoly munka folyik a karon. Ez a tanácskozás remek lehetőséget ad a témával foglalkozó kutatóknak a nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésére – fogalmazott Bartha Elek oktatási rektorhelyettes.

A konferencia szakmai programjának kialakításához sokat tettek hozzá a hazai kollégák.

– Szerettük volna felhívni a figyelmet a gyermekek legközvetlenebb nevelési színtereire és azon közösségre, akik körül veszik őket, akik a külső nevelési, szocializációs hatásokat jelentik manapság. A kötődésen alapuló értékek és a változó társadalmi környezettel való együttműködések új gyakorlatát, sokszínű variánsait kívánjuk közkinccsé tenni – hangsúlyozta Pálfi Sándor, a DE GYGYK főiskolai tanára, a konferencia elnöke.

Fotó: Pete Balázs

A szervezők több szakmai kiegészítő programmal is készültek. A résztvevők számára budapesti bölcsődék és óvodák látogatására is adtak lehetőséget, illetve külön kiállítás nyílt az intézmények, a magyar bölcsődei, óvodai ellátás történetéről, valamint hazai gyermekirodalmi illusztrációkból. Emellett a kar hallgatóinak segítségével magyar gyermekdalokat tanulhatnak, énekelhetnek a résztvevők. A Kiss Áron Játéktársasággal közösen Fruzsi-babakészítésre is van lehetőség, de magyar előállítású fa stratégiai játékokat is megismerhetnek a külföldi kollégák.

– 28 évvel ezelőtt az első konferencián százötvenen vettek részt, mára a résztvevők száma elérte az 1000 főt. Számunkra ez hatalmas előrelépés, hogy ennyi koragyermekkorral foglalkozó kutatót tudhatunk a konferenciánkon. Örülünk, hogy egy olyan házigazda intézmény lehet idén a rendezési jogért felelős, ahol külön egyetemi karon foglalkoznak a koragyermekkori neveléssel és az ehhez kapcsolódó társszakokkal – emelte ki Chris Pascal, az EECERA tárelnöke.

A Debreceni Egyetem képviselői tavaly a világ első egyetemén, a Bolognai Egyetemen tartott konferencián vették át az idei tanácskozás rendezési jogról szóló dokumentumot.

– Örülünk annak, hogy idén nyerhettük el a konferencia rendezési jogát, hiszen a 190. évfordulóját ünnepeljük annak, hogy Brunszvik Teréz megnyitotta az első kisdedóvó intézményt, amely nemcsak Magyarországon, de a kontinensen is egyedülálló volt – fogalmazott Vargáné Nagy Anikó, a konferencia alelnöke.

Fotó: Pete Balázs

A szervezőbizottság vezetésére a debreceni KultúrÁsz Közhasznú Egyesületet kérték fel. A csapat munkáját a Debreceni Egyetem oktatói, hallgatói és egyetemista önkéntesek és gyakornokok is segítik.

A konferencia szakmai újdonsága, hogy az előadások és a poszterbemutatók mellett most először jelenik meg a programban az úgynevezett shorttalk. Itt az előadó nem egy kiforrott kutatási eredményt mutat be, mint az előző formákban, hanem a terület kérdései közül egy olyan koncepciót mutat be, amely jelentőségét kutatások még nem támasztják alá, ám olyan új nézőpontokat vethet fel, amihez támogatást, véleményt, további inspirációkat keres.

