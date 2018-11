Edzőváltás a DVSC Schaefflernél, Köstner Vilmos irányítja tovább a csapatot

Pal Oldrup Jensen 2018 nyarán állt munkába Debrecenben, irányításával a csapat kilenc forduló után a nyolcadik helyen áll a bajnokságban.

A DVSC Kézilabda Kft. vezetése négy és fél hónap után értékelte a helyzetet és közösen arra a következtetésre jutottak, hogy nem működött a vezetőedző és a játékosok közötti kapcsolat, nem alakult ki az a kémia, amely a sikerekhez szükséges. Éppen ezért érezték úgy, hogy változásra van szükség – olvasható a dvsckezilabda.hu-n. Mint írják, a vezetőedzővel sikerült mindenben megállapodni, így szerződését közös megegyezéssel bontották fel, s nagyon sok sikert kívánnak neki további pályafutásához. A DVSC Schaeffler kispadján a klub kétszeres EHF Kupa-győztes mestere, Köstner Vilmos követi a norvég szakembert.

Nagyon meglepődtem, amikor Ábrók Zsolt megkérdezte, hogy elvállalnám-e a csapat irányítását”

– mondta Köstner Vilmos. – De azt hiszem, a helyemben mindenki meglepődött volna, hiszen én már leszámoltam magamban az élvonalbeli edzősködéssel. Persze maradtam a kézilabda mellett, dolgoztam saját DVSC-s ificsapatommal, s az NB I/B-s Nyíradonyt is én irányítottam. Ahhoz mindenképpen ragaszkodtam, hogy ennek a két csapatnak a sorsa megnyugtatóan rendeződjön, ezután azonban örömmel mondtam igent. Az elmúlt években is akadtak ajánlataim az első osztályból, de nem akartam elmenni Debrecenből. De most egy olyan felkérés jött Ábrók Zsolt ügyvezetőtől, amelyre nem mondhattam nemet.

Ez a klub jelenti nekem a kézilabdát, a klubnak és a szurkolóknak is tartozom annyival, hogy ha felkérnek, segítek!”

Tétmérkőzésen először majd december 30-án, a Budaörs elleni hazai találkozón irányítja a legendás mester a DVSC Schaefflert. A régi-új vezetőedző munkáját ugyanazok a szakemberek segítik, akik eddig is a csapat mellett dolgoztak, s akiket Köstner Vilmos is jól ismer.

