Edzeni is csak okosan

Állapotfelmérés, elérhető, de kihívást jelentő célok, és talán a legfontosabb, hogy jól érezzük magunkat: a Life1 Fitness edzőjének tanácsait a Deluxe Media tette közzé. Az új évben szignifikánsan megnő az edzőtermekbe járók száma, de a lendület heteken belül sokaknál kifullad. Az egészségesebb életmód után vágyódók lemorzsolódása jól meghatározható okokra vezethető vissza, melyek tudatossággal és munkával kivédhetők.

Gördeszkával a jégre

„Képzeld el, hogy elmész a budapesti Városligeti Műjégpályára, de korcsolya helyett gördeszkával szállsz jégre. Valószínűleg hamar feladnád, és jó eséllyel meg is sérülnél. Pedig a korcsolyázás és a gördeszkázás is kiváló kikapcsolódásra” – vázolja a problémát Popovics Tamás, a hazai fitneszlánc vezetőedzője. Úgy véli, a teljesen kezdők szakértők segítségével tudják a leggyorsabban és legbiztonságosabban „kiválasztani a megfelelő sportszert”.

Nemcsak a tanuló fizikai képességeit és sérüléseit kell számításba venni, hanem életmódját, céljait és motivációit is. Ezek nélkül ugyanis nem lehet megfelelő és hatékony edzésprogramot összeállítani.

Eredménytelenség és sérülés

A legjellemzőbb hiba a fenti lépés kihagyása, mikor a kezdők a kiindulási szint meghatározása nélkül vágnak bele egy nem egyénre szabott edzésprogramba. A nem megfelelően kiválasztott terhelés és gyakorlat nemcsak hogy nem eredményez fejlődést, hanem roppant sérülésveszélyes is. Ezekre a negatív folyamatokra pedig katalizátorként hat, ha nem határozzuk meg megfelelően a céljainkat.

„A nőknél a legjellemzőbb probléma, hogy alakformálás gyanánt túlzásba viszik a kardióedzéseket, pedig a súlyzós edzésnél kevés alkalmasabb van ennél. A férfiak pedig a súlyzók kiválasztásával esnek túlzásba, olyat választanak, mit már nem tudnak megfelelő formával mozgatni” – osztotta meg tapasztalatait Popovics Tamás.

Le kell szögezni, hogy nem lehet azonnal irreális eredményt elérni. De lehet olyan (rész)célokat kitűzni, amelyek belátható idő belül teljesíthetők. Az edzések kihívásszintjének meghatározása azért is nagyon fontos, mert ezek segítségével lehet – és kell is – már egy edzéssel is sikert elkönyvelni. „De talán a legfontosabb, hogy az edzés szórakozás legyen, és jelentsen örömet!” – hangsúlyozta a szakember.

HBN

