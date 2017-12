Édességek az ünnepek alatt: van középút

Nem kell lemondani a desszertekről, hiszen az édes íz kedvelése velünk született tulajdonságunk; csak tartsunk be néhány egyszerű szabályt, nemcsak a hétköznapokon, hanem az ünnepek alatt is! – javasolja Szűcs Zsuzsanna dietetikus. A Well Pr tippjei.

Ne szűkítsük le a napi étkezéseink számát egy vagy két nagyra a több kisebb helyett, a lehető legjobb, ha 4-5-ször étkezünk. Ha egész nap a nagy karácsonyi ebédre vagy a szilveszteri vacsorára készülünk, és előtte nem eszünk semmit, egészen biztosan jóval több kalóriát veszünk magunkhoz.

Kevesebb cukor is elég

Érdemes a receptben meghatározott cukormennyiséget egy kicsit csökkenteni, ahogy egyébként az élelmiszeriparban is számos kedvelt termékkel megteszik ezt a receptúra újragondolásával. Valószínűleg kevesebb cukorral is finom lesz az édesség, főként, ha az ízét gyömbérrel, vaníliával vagy más karácsonyi fűszerrel fokozzuk.

A vajjal, margarinnal, krémsajttal kikevert, tejszínes, zsírban gazdag krémek helyett használjunk soványabb ételt, például lekvárt, zsírszegény tejjel készült pudingot vagy sovány túrót. Csokoládéból a magasabb kakaótartalmút válasszuk! A vajas, tejszínes édességek helyett inkább a gyümölcsös, tejes (pl. túrós) desszertek kerüljenek a tányérunkra.

Habár ez különösen emberpróbáló, de törekedjünk arra, hogy édességet ebben az időszakban is legfeljebb heti 2-3 alkalommal együnk, lehetőleg a főétkezések után, amikor nagy valószínűséggel már nem fogjuk túlenni magunkat belőle. Uzsonnára is lehet enni a gyümölcsön és pár szem olajos magon kívül egy kis édességet, 2-3 szaloncukor is belefér kisétkezés gyanánt.

Magas kalóriatartalmak

Nagyon sok kalória van az alkoholban is, különösen a tejszínes likőrökben, a töményekben, az égetett szeszekben és a forralt borban.

Az egyébként az egészséges táplálkozásba kis mennyiségben tökéletesen illeszkedő natúr olajos magvak és aszalt gyümölcsök kalóriatartalmára is ügyelni kell, nem mindegy, hogy mennyit eszünk belőlük!

A szeretteinkkel való együttlét, a baráti beszélgetések önmagukban is kellemessé és meghitté teszik az ünnepet, nem kell állandóan enni közben. Ha pedig egy kiadós séta, korizás vagy hógolyózás erejéig kimozdulunk otthonról, akkor energia-egyensúlyunk megtartásáért is teszünk, hiszen a mozgással kalóriát égetünk el, amivel ellensúlyozhatjuk az elfogyasztott finomságokat.

HBN

