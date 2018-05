Édesanyánk ölelése minden kinccsel felér

Sokszor halljuk azt a nők szájából, hogy anyának lenni jó. Aki még nem élte át az anyai örömöket, az nem tudhatja, hogy milyen érzés is lehet szülőnek lenni. Anyák napja alkalmával a legtöbb édesanya elérzékenyül legbelül, kicsit nosztalgiázik, hogy vajon megvalósul-e a jelenben az, amit a múltban elképzelt.

Az érzések irányítanak

Éva életében az anyává válás radikális változásokat hozott, minden gyerekközpontúvá vált körülötte. Férjével igyekszenek kisfiaikhoz igazítani a hétköznapokat, mivel szerintük egy gyermek igényei olyan speciálisak, hogy ahhoz a szülőnek kell alkalmazkodnia. – Az anyák napjára való készülődést a gyerekek az édesapjukkal élik meg, együtt szoktak engem és a nagymamát is felköszönteni. A fiaim nem igazán szeretnek szerepelni, de amikor az anyák napjáról van szó, akkor mindig előállnak egy-egy verssel, amit ügyesen elszavalnak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a család együtt töltse az ünnepeket, legyen az karácsony vagy anyák napja, ilyenkor együtt kell lennünk a szeretteinkkel – mondta lapunknak Éva, aki kétgyermekes édesanyaként beszélt arról, számára mit jelent szülőnek lenni.

Egy családanya élete nem egyszerű, egyszerre több fronton kell helytálljon, emellett nevelni és óvni a gyermekét, akinek ő tanítja meg, hogy mit is jelent az élet. Az anyaságot sokan elképzelik, tervezgetnek, de legtöbbször egyáltalán nem az történik, amit elgondolnak. – Elveket vallunk, tervezgetünk, elképzelünk sok mindent, miközben másokat figyelünk és közben azt gondoljuk, hogy mi biztosan másként fogjuk majd megoldani a problémákat. A régi elgondolások villanásokra felbukkannak, hogy egyszer én is hittem, vallottam valamit, de személy szerint nekem abszolút nem úgy alakultak a dolgok.

Az a fajta következetesség, szigor, amit elképzeltem, nem valósult meg, részben, mert egy anya érzelemből és ösztönből cselekszik, részben pedig azért, mert a rájuk irányuló figyelem és a saját tapasztalásaim egyre tudatosabbá tettek.”

Az első néhány évben bizonyára mindenki azt figyeli, hogy a gyermeke számára mi a jó, így számomra is mindig a fiaim voltak az elsők. Mivel érdekeiket mindig szem előtt tartottam, ezért át is áll a gondolkodás és nagyon hamar kialakul, hogy az óvó nevelgetésükön folyamatosan nagy hangsúly legyen – tette hozzá az családanya.

Éva gyermekei számára fontos ünnep az anyák napja. Anyukájukat ezen a csodálatos napon virággal és verssel köszöntik fel. Robi számára az anyukája a legfontosabb a világon. Amikor átadom az ajándékot, akkor átölel, és az olyan jó érzés – mondja. Máté izgulni szokott anyák napja előtt, hiszen azt szeretné, hogy minden nagyon jól sikerüljön. „Imádok örömet okozni anyának, és ilyenkor még jobban látom rajta, hogy boldog” – árulta el nekünk.

Harmónia, szeretet

Sokan idillibbnek és egyszerűbbnek képzelik az anyaságot, azért, mert elveket állítanak fel a múltban, de ezeket felülírják a csemeték. – A gyermekek saját egyéniséggel, működési mechanizmusokkal jönnek a világra, ezt kell az édesanyáknak is megismerniük. Úgy gondolom, hogy ez első évek az ismerkedésről szólnak, valamint az önismeretről. Az anyaságnak a legfőbb kulcsa, hogy a lehető legtöbbet megtudjunk a csemetéinkről, hiszen ekkor harmonikusabban terelgethetjük őket. Szükség van a tudatosságra, mert észrevétlenül jönnek ugyanazok a mondatok, dorgálások, amelyeket mi hallottunk gyermekként, s amiket talán nem szeretnénk megismételni. Ezért kell figyelni saját magunkra, hogy tudjunk váltani, mert ha sikerül, akkor kitűnően létre tudunk hozni egy új működési rendszert magunkban és gyermekeinkben. Igyekszem tudatos szülő lenni, s azt vallom, hogy szeretni, szeretni és szeretni kell a gyermekeket – zárta gondolatait Éva.

„Szülőnek lenni a legszebb hivatás”

Buzás Borbála elárulta: egy percig nem cserélné el az anyaságot. Igaz, vannak pillanatok, amikor olyan fajta félelem és ijedtség ragadja meg, amit korábban nem tapasztalt.

Buzás Borbála kislányával | Fotó: Matey István

– Aggódunk a szüleinkért, szeretteinkért, de ez teljesen másfajta rémület.

A legjobb dolog, ami velem történhetett, hogy anya lettem.”

Úgy gondolom, hogy ez a legszebb hivatás, bár szeretem a szakmámat is, de anyának lenni a legcsodálatosabb dolog a világon. Mindenki olyan nevelési formát követ, amilyet szeretne, emiatt senki felett nem ítélkezem. Vannak olyan pillanatok, amikor türelmetlenebbek vagyunk, esetleg egy át nem aludt éjszaka után. Velem is előfordult, hogy uralkodnom kellett magamon, mert csak két órát aludtam. Azt tudni kell, hogy egy gyermek ösztönből cselekszik, nem azért nyűgös, mert engem akar bosszantani, hanem mert éppen egy rosszabb napja van. Szerintem egy édesanya számára minden nap anyák napja. Mindig történik valami, ami megerősíti bennem azt, mennyire jó dolog is történt velem azzal, hogy édesanya lettem – mondta Borbála.

– Nagy Emese –

