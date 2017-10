EBYSL: újabb rangadó előtt a DHK

A debreceni legénység lendületben van az utóbbi időszakban, különösen a budapesti Development Weekend (09.29-10.01.) során voltak elemükben, erről árulkodik a három meccsen megszerzett 7 pontunk is. Ez idő alatt a vasárnapi ellenfelünk is szorgosan gyűjtögette a pontokat, az Innsbuck, a Salzburg és a Linz ellenében összesen nyolcat lapátoltak össze, azután még a Jesenice-t is elpáholták idegenben. A mieinknek viszont nem igazán ment a múlt hétvégén a góllövés, pont nélkül tértünk haza a szlovén fővárosból.

Mindez bőven elegendő annak megállapításához, hogy hiába van 8 pont különbség a két együttes között a magyar bajnokságban, az UTE képzett, jó erőkből álló csapat, sokkal jobb annál, hogysem biztonságban érezhessük magunkat. Bízunk abban, hogy fiataljaink a hétvégére ismét megtalálják a „góllövő ütőjüket”, mivel mostanság a mieink játékának Achilles-sarka a helyzetkihasználás. A ljubljana-i találkozó után az egyébként mindig reálisan értékelő Jason Morgan vezetőedző dicsérte játékosai küzdőszellemét és mentális erejét. Joggal várhatjuk azt, hogy e téren a hétvégi játék sem hagy majd kívánnivalókat maga után, a taktikát pedig nyugodtan rábízhatjuk Morgan mester szakértelmére és kreativitására.

Amiből viszont nem ártana némi plusz, az nem más, mint a közönség támogatása. Jó lenne még több és még hangosabb szurkolót látni a Jégcsarnok lelátóján, hiszen a mieinknek ezúttal is nagy szüksége lesz a folyamatos biztatásra. A találkozó 12.15-kor veszi kezdetét.

– DHK –

Debreceni Hoki Klub – UTE 2017.10.15. (vasárnap) 12.15, Debreceni Jégcsarnok

