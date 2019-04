Ebek és gazdáik az Agrár udvarán

Ebek és gazdáik, tenyésztőik vették birtokba a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának hatalmas udvarát szombaton és vasárnap. A Kelet-Magyarországi Ebtenyésztők Egyesülete tartotta a Debrecenben immár hagyományos kutyakiállítását, amelyre tizenhat országból mintegy ezerötszáz kutyát hoztak el gazdáik, tenyésztőik. Szabó Sándor, a rendező egyesület elnöke elmondta, hogy a versenyen résztvevő kutyáknak nemzetközi címet adnak, amely egyfajta elismerése a tenyésztő munkájának.



– Ahány kutyafajta, annyi féle értékelési szempont – válaszolta kérdésünkre Szabó Sándor. – Az adott ország elismert ebtenyésztő egyesülete, ez hazánkban a Magyar Ebtenyésztők Egyesülete, által kitenyésztet fajták stanrdadjait, például méretét, szőrét, testarányait rögzítik, és az adott állat annyi pontot kap, amilyen arányban megfelel a nemzetközi standerdeknek. Egy bíráló egy napon legfeljebb nyolcvan kutyát értékelhet. Nagyon jó tenyészállománnyal rendelkeznek a volt Szovjetunió utódállamai.

A debreceni találkozó alkalom arra, hogy a tenyésztők bemutathassák kedvenceiket a közönségnek, illetve a tenyésztőtársaknak. Az agrártudomány központban rendezett találkozó különlegessége, hogy egymást követő két napon is tart. Szabó Sándor elmondta azt is, hogy nyáron is lesz egy CACIB kutyakiállítást, de azt igazodva az ebek nyári napi életritmusához, éjszaka tartják majd.

