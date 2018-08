Eb-döntős riválisa ellen kezd a vébén Bernáth

Csütörtökön, a legjobb 16 között kezdi meg szereplését a DVSC bunyósa, Bernáth Attila (49 kg) a Budapesten, a Duna Arénában zajló ifjúsági világbajnokságon.

Az Eb-győztes Bernáth az orosz Dmitrij Batjaj ellen húz elsőként kesztyűt – a mérkőzés érdekessége, hogy a kontinenstornán is épp egymás ellen vívták a döntőt, akkor a debreceni öklöző leiskolázta ellenfelét. Bernáth kijelentette, ő bizony örül a sorsolásnak, hiszen legalább egy általa már ismert, s legyőzött riválissal kezd.

Lehetne könnyebb

Salánki László, a szintén a magyar válogatottnál dolgozó DVSC-s edző szerint ha azt hozza Attila, amit tud, nem lesz gond. „Kiemelés nem volt, így bárkit kaphatott Attila Európa-bajnokként is. Azt mondom, kerülhettünk volna éppen könnyebb ágra is. Ám minden meccs más, még ugyanaz ellen is, így az most nem jelent sokat, hogy az Eb döntőjében simán megverte Attila az oroszt, aki most bizonyítani akar, s jönni fog nagyon. Balzsay Karcsival megmondjuk Attilának, mit tegyen, mit ne tegyen. Szerintem képes lesz fejben összeszedettnek lenni, s tartani magát ezekhez. Bízom benne, fogja tudni kezelni a helyzetet” – olvasható Salánki nyilatkozata a dvscboxing.hu-n.

HBN

