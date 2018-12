E betűs vegyületek a szervezetünkben (is)

Ódzkodunk az E-számoktól, a furcsa nevű vegyületektől, ha pedig kiderül, hogy ezeket az anyagokat mesterséges úton állították elő, meg vagyunk győződve arról, hogy veszélyesebbek a természetes vegyületeknél. Azt pedig szinte el sem tudjuk képzelni, hogy ezek a gyanús vegyületek az emberi szervezetben természetes módon megtalálhatók – közölte a Noguchi, a Coca-Cola Magyarország megbízásából készült friss felmérés alapján.

Az azonos szerkezetű vegyületek hatása is azonos, függetlenül attól, hogy mesterséges vagy természetes eredetűek – a magyar fogyasztók azonban ezt másként gondolják. Tízből hét felnőtt véli úgy, hogy a mesterséges vegyületek veszélyesebbek a természetesnél – ez az álláspont inkább a nők és az 50 évesnél idősebbek körében népszerű.

Tejsav az izmokban

A felnőtt lakosság mindössze fele tudja a tejsavról (E-270), hogy az izmokban található, és ennél is kevesebben tudják, hogy az emberi szervezetben a sósav (E-507) a gyomorban fordul elő. Alig több mint harmaduk van tisztában azzal, hogy a glicerin (E-422) a zsírszövetben is előfordul, míg a propionsavról (E-280) tízből ketten tudják megmondani, hogy az izzadságban is megtalálható.

A vegyületneveket és E-számokat felvonultató részletes összetevőlista az emberekben már önmagában is a mesterségesség érzetét kelti. A vizsgálatban azt a kérdést tették fel, hogy vajon melyik élelmiszer összetevőlistáján szerepelhet az ecetsav (E-260), a karotin (E-160-a), az antocianin (E-163), a butándisav (E-363), a C-vitamin (E-300), a borkősav (E-334), a nikotinsav (E-375), a citromsav (E-330), a cisztin (E-920) és a riboflavin (E-101). Sokan a gumicukorra, vagy a tyúkhúsleves kockára gondoltak, holott az almáról van szó – áll a Noguchi közleményében.

