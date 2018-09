Dzsudzsák Balázs újra Hollandiában köthet ki

A holland élvonalban szereplő Fortuna Sittard másodedzője, Kevin Hofland a vasárnapi bajnoki után elismerte, hogy valóban terítéken van Dzsudzsák Balázs szerződtetése – írja az nso.hu.

Ő is opció

Több holland oldal is arról számolt be, hogy Dzsudzsák Balázs a Dobos Áront is foglalkoztató Fortuna Sittardhoz szerződhet, ami nagy meglepetést jelenthet azok után, hogy az arab sajtó még a napokban is arról írt, Dubaiból van ajánlata, míg Angliában legutóbb a másodosztályú Stoke Citynek ajánlották be.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Dzsudzsák más klubokkal is kapcsolatban áll más országokból, de ha nem születik egyezség, akkor a hét elején rövid távú szerződést köthet a Fortunával, hogy újra játéklehetőséghez jusson.

A magyar válogatott futballista esetleges érkezéséről a holland együttes vezetőedzője, René Eijer nem tudott konkrétumokkal szolgálni, Kevin Hofland viszont elismerte, hogy Dzsudzsák visszatérhet Hollandiába.

„Rengeteg szabadúszó játékos van, de a technikai igazgatónk foglalkozik az igazolásokkal. Természetesen Dzsudzsák neve is felvetődött, ő is opció, de még semmi sem biztos” – mondta a korábbi hatszoros válogatott védő a vasárnapi bajnoki után.

A sittardi együttes a hétvégén szerezte meg első győzelmét a holland élvonalban, öt fordulót követően a 11. helyen áll.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA