DVSE: világklasszisok ellen a hetedik helyért

Következik a férfi vízilabda OB I. végjátéka, a csapatok már a végső helyezésekért csatáznak. A DVSE a Honvéd ellen vív két nyert mérkőzésig tartó párharcot, hogy eldöntsék, melyik egylet lesz a hetedik, és melyik a nyolcadik. A felek először szombaton 17.30-tól csapnak össze a Kőér utcai uszodában.

Brusztolós játék

– Találkoztunk már velük kétszer a középszakaszban. Pesten elég sima vereséget szenvedtünk, utána alaposan kielemeztük a hibáinkat, aminek meg is lett a hatása, hazai pályán már mi kerekedtünk felül – emlékezett vissza Somlai Tamás, a DVSE balkezes szélsője, aki azt is elmondta, hogy győzelmi szándékkal utaztak el a fővárosba.

– Meg akarjuk szerezni a hetedik helyet, amihez első lépésként az kell, hogy most begyűjtsük a három pontot. Persze ez nem lesz egyszerű, de mindent megteszünk érte. Több világklasszis játékos erősíti a Honvédot, gondolok itt Szívós Mártonra, Decker Attilára, vagy épp dr. Kiss Gergely. A rutinos pólósok mellett pedig fiatalok is erősítik Vad Lajos együttesét, így remek kis társaságot alkotnak. Jellemző rájuk a brusztolós játék, hátul oda kell tenni magunkat, illetve muszáj lesz valahogy átlőnünk a védelmüket. Ellenük mindig háromesélyes találkozókat vívunk, most hamar el szeretnénk dönteni a nyitott kérdéseket – fogalmazott a cívisvárosiak hetese.

Mint megtudtuk, Komlósi Péter tanítványai közül mindenki bevethető lesz.

A két csapat második összecsapását a Debreceni Sportuszodában rendezik jövő szerdán 19.15-től.

HBN

