DVSE-vereség a BVSC otthonában

A két csapat magával hozta az alapszakaszból az egymás elleni szerzett pontjait, így 3-3-ról kezdődött a hét szerzett pontig tartó párharc. A debreceni csapatnak jó emlékei lehetnek a Szőnyi úti uszodáról, hiszen az alapszakaszban 11-10-re nyert.

A mérkőzést a hazai csapat kezdte jobban, amelynek tagjai a vezetést is megszerezték. Nem sokkal később Szőke Szabolcs góljával a DVSE kiegyenlített, majd a negyed végéhez közeledve Lukas Durik is bevette a zuglói kaput (2-1). A hátralévő időben már nem tudtak betalálni a csapatok, így vendégelőnnyel ért véget az első nyolc perc.

A második negyedben nagyon nehezen lendültek bele a góllövésbe a csapatok. Főként kihagyott és kivédett lövéseket jegyezhettünk fel. Hat perc telt el a játékrészből, amikor kiegyenlített a hazai csapat, egy perccel később pedig átvette a vezetést a BVSC. Fél perccel a nagyszünet előtt, azonban újra egalizálni tudott a DVSE: a csapatkapitány, Kállay Márk volt eredményes. Egy másodperccel a negyed vége előtt azonban újra betaláltak a házigazdák, így 4-3-as BVSC vezetésről várhatták a felek az harmadik felvonást.

A harmadik játékrészben is folytatódott a nagy csatát hozó összecsapás. Két perc elteltével Lukas Durik megszerezte második gólját a mérkőzésen, amivel harmadjára is kiegyenlített a DVSE. A mieink azonban nem sokáig örülhettek, hiszen egy megúszás után Pásztor Mátyás találatával ismét a BVSC-nél volt az előny (5-4). Aztán Pásztor megszerezte harmadik, majd negyedik találatát is, és a találkozó során első alkalommal már három góllal vezetett a BVSC. A negyed hátralévő részében újra gólt szereztek a hazaiak (8-4).

Az utolsó felvonásban tovább növelte előnyét a BVSC (9-4). Másfél perccel a meccs vége előtt pedig feltette a pontot az i-re, miután megszerezte tizedik gólját is, ezzel kialakult a 10-4-es végeredmény.

A két csapat párharcában a Zugló hatpontos, a DVSE pedig továbbra is három ponttal áll a hét szerzett pontig tartó párharcban. A két gárda legközelebb május 2-án, szerdán 19:30-tól találkozik egymással a Debreceni Sportuszodában.

– dvse.hu –

A tények

Férfi OB I, rájátszás K5-K8 1. forduló:

BVSC- Zugló – DVSE 10-4 (1-2, 3-1, 4-1, 2-0)

Vezette: Németh András, Kovács Bence

DVSE: Lévai Márton, Smitula Gergő, Kállay Márk (1), Lukas Durik (2), Stefan Vidovic, Fejős Róbert, Somlai Tamás, Macsi Patrik, Süveges Máté, Szőke Szabolcs (1), Dimitrije Obradovic, Boros Tamás, Fekete Gergő, Kaszanyi Roland

Edző: Komlósi Péter

Gól/emberelőny: 3/13, ill. 2/10

Gól/büntető: 0/1, ill. 0/0

Kiállítás cserével: Szőke Szabolcs

