DVSE: több játékos is ott van az ifjúsági válogatottban

A héten kezdi meg a felkészülést a 2018-as szombathelyi junior férfi vízilabda-világbajnokságra Horváth János szövetségi edző csapata. A meghívottak között szerepel Nagypál Samu, Katona Gábor, Turcsányi Ákos, Farkas Miklós és Kardos Márton is a Debrecen csapatából – áll a DVSE közleményében.

Farkas Miklóst és Kardos Mártont is meglepte, hogy meghívást kaptak a válogatottba. A DVSE játékosai ezzel együtt örülnek, és mindent megtesznek, hogy élni tudjanak a lehetőséggel. A fiúk vasárnap vesznek részt a válogatott edzésén, de előtte még pénteken Debrecenben utánpótlás mérkőzéseket játszanak a BVSC-Zugló csapataival. A játékosok már korábban is kaptak meghívót a korosztályos válogatottba, de eddig nagyobb tornán még nem vettek részt, ezen szeretnének most változtatni.

A válogatott első edzéseit csütörtökön tartják, majd szombaton és vasárnap.

A felkészülés programja, és a meghívott játékosok

Időpont és helyszín:

2017. október 19., csütörtök 14-16 óra, Széchy-medence

2017. október 21., szombat 17-19 óra, Széchy-medence

2017. október 22. vasárnap, 8-10 óra és 13-15 óra, Széchy-medence (Budapest)

Meghívottak:

Tóta Gergő –Eger, Hörömpő Botond – Szolnok, Farkas Domonkos – Honvéd, Péter Levente – Vasas, Ekler Bendegúz – AVUS, Szeghalmi Zsombor – Szolnok, Nagypál Samu – Debrecen, Katona Gábor – Debrecen, Kunszeri Csanád – Szentes, Turcsányi Ákos – Debrecen, Farkas Miklós – Debrecen, Kardos Márton – Debrecen, Börcsök Milán – Szeged, Mekkel Máté – Szeged, Csorba Tamás – BVSC, Mező Ádám – Eger, Kompos Márton – Eger, Sári András – Eger, Molnár Gergely – Honvéd, Gregor Benedek – Honvéd, Gyenis Ádám – BVSC, Szarvas László – BVSC, Ihárosi Dániel – Kaposvár

