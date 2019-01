DVSE: nem szabad elkényelmesedni

Múlt héten újra edzésbe állt a jelenleg felsőházi rájátszást érő 4. helyen álló DVSE vízilabdacsapata. Az együttes vezetőedzőjével, Miroslav Bajinnal olvasható az együttes honlapján egy interjú, melyben szót ejt többek között a 2018-as esztendő legemlékezetesebb történéseiről és a debreceni vízilabda helyzetéről is.

Sok tehetség van

„Több pillanatra is szívesen emlékszem vissza, ezek közül is az egyik legkedvesebb az első megbeszélés az OB I-es csapattal. Már a szezonra való felkészülés, a tárgyalások és egyéb edzői teendők is nagyon izgatottá tettek, de talán az első csapattalálkozó volt az, amikor új dimenziók nyíltak előttem, és ekkor tudatosult bennem, hogy egy első osztályú csapat vezetőedzője vagyok. Ha egy mérkőzést kéne kiemelnem, akkor az egri Magyar Kupa selejtező jut az eszembe, ahol hosszú idő után bejutottunk a legjobb nyolc közé. A magánéletben pedig a párom Debrecenbe költözése volt egy meghatározó pillanat, ez rengeteg terhet levett a vállamról, az ő támogatása biztonságérzetet nyújt nekem” – tekintett vissza a cívisvárosiak szakvezetője, aki azt is elmondta: ha egyvalamit megváltoztathatna az óévben, mi lenne az és miért.

„Megannyi dolgot másképp csinálnék, sokszor hibáztam az előző évben, de szerintem ez így van rendjén. Az ember sok hibát vét az életében, de az a lényeg, hogy ezekből tanuljon, tovább fejlődjön, és legközelebb másképp csinálja a hasonló helyzeteket. Szerencsére nem volt akkora jellegű hiba, amiben benne kellene, hogy ragadjak.”

Miroslav Bajin mielőtt átvette volna a felnőtt csapat irányítását, az utánpótlásban dolgozott, de az év második felében sem szakadt el teljesen a fiataloktól. „Vannak tehetségek, előzetesen nem is gondoltam volna, hogy ennyi utánpótlás-válogatottat ki tudunk nevelni.

Minden korosztálynak megvannak a legjobbjai, az a célunk, hogy a közeljövőben az OB I-es csapatba tudjuk őket integrálni, de szerintem a saját nevelések terén már most sem állunk rosszul”

– nyilatkozta a tréner, majd hozzátette, szerinte Kardos Sándor hatalmasat fejlődött a saját csapatával, és emellett neki is rengeteget segít a felnőtteknél. Kiemelte, az utánpótlásból Fekete Gergő Európa- és világbajnokságon járt, de a teljesség igénye nélkül Macsi Martin, Tőzsér Dávid, Krasznai Bendegúz, Nagy Norbert, Mercs Dani, Kis Frici és Fedác Dominik is kiemelkedőt nyújt a saját korosztályában.

Lépésről lépésre

Jelenleg felsőházat érő helyen áll a DVSE, ezzel kapcsolatban is elmondta véleményét a fiatal szakember. „A bajnokság elején sokan arra számítottak, hogy nem fogunk a felsőházba jutni, de szerencsére sikerült úgy összeállnia a csapatnak, hogy elkezdtek jönni a győzelmek, és így közel kerültünk a legjobb nyolchoz. Ez hatalmas eredmény lenne, de az év első edzésén azzal kezdtem a srácoknak, hogy nem szabad elkényelmesednünk, tovább kell dolgoznunk” – fogalmazott Miroslav Bajin, aki úgy véli, ahhoz, hogy a debreceni póló felnőjön a közvetlen elit szintjéhez, idő és türelem kell, hiszen még mindig nagyon fiatal a klub.

„Nem az a jó út, hogy lebombázzuk az eddigieket, és egyből csinálunk egy fantasztikus csapatot, hanem szépen lépésről lépésre, szisztematikus munkával és egy jó koncepcióval kell építeni az egészet. A legfontosabb, hogy nekünk az utánpótlásunkra kell támaszkodni, amihez az kell, hogy ha egy játékos kinő egy korosztályt, akkor úgy lépjen feljebb, hogy már tudja azokat a dolgokat, amiket előzetesen meghatároztunk.

Fontos, hogy lássa a gyerek, kemény munkával igenis el lehet jutni az OB I-es szintig, ahol meg is kapja majd a lehetőséget!”

HBN

