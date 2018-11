DVSE: nem sikerült megszorongatni a listavezetőt

Esélyeshez méltóan kezdte a találkozót a bajnokságban eddig százszázalékos OSC, és rögtön az első támadásból egy büntetőt harcoltak ki, melyet Manhercz Krisztián értékesített is. A folytatásban lendületben maradtak a fővárosiak, Hárai Balázs vezérletével 4-0-ra meg is léptek a negyed derekára. A kezdeti megilletődöttséget végül sikerült levetkőznie a hajdúságiaknak, s 6. percben megszerezték első góljukat, Vidovics szabaddobásból talált be.

A második játékrész egy debreceni góllal indult, Smitula Gerő lőtt emberelőnyös gólt, de Salamon Ferenc szinte azonnal válaszolt akcióból (5-2). Nagyon agresszívan védekeztek a hazaiak, a DVSE támadásai akadoztak, Manhercz pedig visszaállította a négygólos különbséget. A félidőhöz közeledve még egy lapáttal sikerült rátenniük a vendéglátóknak, a cseréből érkező Burián Gergely két találatával pedig a második negyedet is 4-1-re nyerték, így a nagyszünetre gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa.

A fordulás után érezhetően felszabadultabban játszott Miroslav Bajin együttese, Burián góljára Lukas Durik fórból, Macsi Patrik pedig akcióból válaszolt (9-4). Volt tartása a DVSE-nek, és bár az OSC bizonyította, hogy nem véletlenül tartják éremesélyesnek a bajnokságban, a harmadik negyed 3-3-as döntetlennel zárult. A záró felvonásban újra megrázta magát a házigazda, és a mélyebb rotációval rendelkező fővárosiak végül tíz gólos győzelmet arattak.

A-HID OSC ÚJBUDA – DVSE 16-6 (4-1, 4-1, 3-3, 5-1)

OSC: Mirtovics – Drasko, Manhercz 3, Randelovics 2, Erdélyi 2, Bundschuh, Hárai 2, Lévai csere: Salamon 2, Lukas, Ubovics 1, Burián 3.

DVSE: Kósik – Dőry, Durik 1, Vidovics 3, Kovács -, Macsi P. 1, La Rosa csere: Smitula 1, Fekete, Oltean, Dienes, Fejős, Macsi M.

– DVSE –

