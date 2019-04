DVSE: nagy csata várható

A Kőér utcai uszodában zárja a férfi vízilabda OB I. középszakaszát a DVSE. Miroszlav Bajin tanítványai az A csoport nyolcadik fordulójában, szombaton 19 órától csapnak össze a Budapesti Honvéd Sport Egyesület (BHSE) csapatával.

A debreceniek jelenleg a nyolcas utolsó helyén állnak, ám amennyiben minden optimálisan alakul, akár a hatodik pozícióba is odaérhetnek. A helyezés pedig egyáltalán nem mindegy a folytatást illetően.

A legutóbbi játéknapon alaposan megszorongatta a DVSE az Eger gárdáját, és bár végül egy góllal, 12–11-re alulmaradtak Fejős Róberték, azért lehet meríteni abból a találkozóból. – Mindent megtettünk a siker érdekében, összességében nem rossz az eredmény, amelyet elértünk, emelt fővel hagyhattuk el a medencét. Annál is inkább, mert voltak biztató jelek a játékunkban, olyanok, amelyekre lehet alapozni akár már a Honvéd ellen is – mondta el lapunknak Kovács Gábor, a DVSE csapatkapitánya, aki nem számít könnyű összecsapásra szombaton este.

Fontos a siker

– Merőben más mérkőzésre számítok, mint amilyen az egriekkel szembeni volt. A fővárosiaknak, és nekünk is nagyon fontos lenne a győzelem, ennek szellemében készültünk egész héten. Legutóbb, március közepén, hazai pályán 13–12-re le tudtuk győzni Merész András alakulatát. Akkor remekül kezdtük a meccset, igaz, utána riválisunk próbált káoszt csinálni, és mi bele is mentünk ebbe, így szorossá tudták tenni a találkozót. Valami hasonló akár most is kialakulhat, ettől függetlenül nekünk csak saját magunkra kell majd koncentrálnunk, és valahogy megakadályozni, hogy a Honvéd azt tudja játszani, amit eltervezett – vélekedett a cívisvárosiak pólósa.

Mint megtudtuk, szerencsére nincs sérült a debrecenieknél, így mindenkire számíthat a szakmai stáb. A BHSE az előző körben 7–7-es döntetlent ért el a Szolnok ellen, ami mutatja, nehéz csata vár Macsi Patrikékra. A Honvéd épp, ahogy a DVSE, 24 pontot gyűjtött eddig, és jelenleg a hetedik.

HBN

