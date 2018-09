DVSE: most kiderül, bírják-e a ritmust

Hazai pályán is bemutatkozik a nyáron jelentős fiatalításon átesett DVSE vízilabdacsapata. A már hagyományosnak mondható HBZ Kupán a rendező debreceniek mellett medencébe száll a Honvéd, a Vasas, az UVSE és a Tatabánya is – számolt be róla a klub honlapja.

A 2018/19-es szezonra készülő együttest péntektől vasárnapig első ízben láthatja a debreceni publikum, három nap alatt négy mérkőzést játszanak a hajdúsági pólósok.

– Egész jól haladunk a felkészüléssel, eddig főként fizikailag megterhelő edzéseink voltak, a héten kezdtünk a taktikával is foglalkozni. A hétvégi felkészülési tornán még nyilván nem lesz kész a csapat játéka, de még mindig csak félúton vagyunk a bajnokság kezdetéig. Ezek a meccsek arra viszont már jók lesznek, hogy képbe kerüljünk, bírjuk-e a ritmust. A HBZ Kupa ideje alatt az ifik Szolnokon vesznek részt egy felkészülési tornán, így nem lesz teljes a keretünk, de vasárnap már ők is rendelkezésemre állnak majd. Fekete Gergő is visszatér a hétvégén a válogatottól, így hétfőtől végre mindenkire számíthatok – mondta Miroslav Bajin vezetőedző.

Hosszú távra terveznek

A szeptember 7. és 9. között a Debreceni Sportuszodában megrendezendő felkészülési tornára a belépés díjtalan. – Jövő héten Tatabányán is lesz egy tornánk, ahol másfél nap alatt három meccset játszunk. Fontos megjegyeznem, hogy mi azt szeretnénk, hogy október 3-ára kerüljünk csúcsformába, az eredmény még másodlagos. Azt gondolom, egész jól összekovácsolódott a csapat, jó a hangulat és a munkával is elégedett vagyok, jó úton haladunk. A gárdával nem csak erre a szezonra készülünk, ez egy hosszú folyamat, azt szeretnénk, ha ez a keret folyamatosan sajátítaná el a koncepciónkat, és hosszú ideig együtt maradna – zárta szavait a szakember.

A program

Szeptember 7., péntek

11 óra: Debrecen–UVSE

12.15: Tatabánya–Honvéd

19 óra: Debrecen–Tatabánya

20.15: Vasas–Honvéd

Szeptember 8., szombat

11 óra: Vasas–Tatabánya

12.15: UVSE–Honvéd

18 óra: Debrecen–Honvéd

19.15: UVSE–Vasas

Szeptember 9., vasárnap

10 óra: Debrecen–Vasas

11.15: UVSE–Tatabánya

12.45: Díjátadó ünnepség

