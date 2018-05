DVSE: még két meccsre készülnek

Nagy a teher a DVSE csapatán, hiszen amennyiben szerdán este nyerni tudnak a cívisvárosiak a Honvéd ellen, akkor marad még esélyük a hetedik pozíció megszerzésére, ha viszont kikapnak, biztosan nyolcadikként zárnak.

Szombaton kezdték meg Komlósi Péter és Vad Lajos tanítványai az egymás elleni párharcot, melynek tétje az OB I. hetedik helyének megkaparintása. Hiába vezettek öt góllal is a hajdúságiak a Kőér utcai uszodában, a Honvéd fordított és 10–9-re megnyerte a találkozót. A gárdák az egyik fél második győzelméig csatáznak, így a fővárosiak kerültek előnybe – de még nincs veszve semmi!

Úgy készülünk, hogy lesz még egy meccs hétvégén!”

– jelentette ki Kállay Márk, a DVSE csapatkapitánya. – A hétvégi összecsapás megmutatta, van keresnivalónk a Honvéd ellen. Remekül védekeztünk, a blokkjaink is jók voltak, elöl kihasználtuk a lehetőségeinket, egyedül talán az emberelőnyös szituációknál nem voltunk a helyzet magaslatán – emlékezett vissza a balkezes szélső, akitől arról is érdeklődtünk, miért nem tudták megtartani előnyüket.

Téves ítéletek

– Nem szoktam a játékvezetőkkel foglalkozni, de most olyan kirívó esetet tapasztaltam, ami mellett én sem mehetek el szó nélkül. Egyértelműen érezhető volt, hogy a hazai pálya riválisunknak kedvezett. Amikor 7–2-re vezettünk, a bírók egy szituációnál úgy ítélték meg, hogy Macsi Patrik szabálytalankodott egy Honvéd-játékossal szemben, amiért négy perces csere nélküli kiállítást kapott. Ez olyannyira megfogott minket fejben, hogy kissé szétestünk, illetve emberhátrányban természetesen nem úgy tud az ember védekezni, ahogy kellene. Visszanéztük egyébként az említett jelenetet, és maximum kettős kiállítást lehetett volna ítélni. Sajnos ez ellen már nem tudunk mit tenni, úgy akarunk törleszteni, hogy most mi kerekedünk felül. Idén a saját uszodánkban még nem kaptunk ki a Honvédtól, ezt továbbra is tartani szeretnénk,

motiváltak vagyunk, meg akarjuk szerezni a hetedik helyet!”

– fogalmazott a pólós, majd hozzátette, riválisuk klasszis játékosára, Szívós Mártonra természetesen külön fognak figyelni ezúttal is.

A DVSE–Honvéd mérkőzést szerdán 19.15-től rendezik a Debreceni Sportuszodában. Az biztos, hogy a 2017/18-as idényben ez lesz a cívisvárosiak utolsó hazai találkozója, az viszont nem, hogy nem vár rájuk több összecsapás.

