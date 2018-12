DVSE: közönségszórakoztató játék, értékes siker a Tatabánya ellen

Tatabányai góllal indult a találkozó, Kolarik lövése a blokkról megpattant, az ellenkező irányba elmozduló Kósik Soma tehetetlen volt. Nem váratott sokáig magára a hazai egyenlítés a megítélt fórt La Rosa váltotta gólra centerből. Macsi Patrik a negyed derekán megszerezte a vezetést a hazaiaknak, de a TVSE Kolozsi révén egyenlített. Nagyon felgyorsultak az események a játékrész végére, Macsi góljával újra előnybe került a Debrecen, melyre a vendégeknek ismét volt válaszuk, így 3-3-as döntetlennel zárult az első nyolc perc.

Dőry Farkas úszott meg a második negyed elején, és higgadtan értékesítette is a ziccert. A folytatásban sem a védekezés dominált, Kolozsi újra egyenlített, majd a fantasztikusan játszó Macsi Patrik harmadik góljával ismét hazai vezetést mutatott az eredményjelző (5-4). Már csak két perc volt a nagyszünetig, amikor előnybe került a DVSE, Miroslav Bajin időkérése után pedig La Rosa bombázott a kapuba. Ezt követően Kolanovics Balázs szépített, majd Kovács Gábor gondoskodott róla, hogy ne legyen felhőtlen az örömük, így kétgólos hazai vezetéssel fordulhattak a csapatok.

Gyors gólváltással indult a harmadik nyolc perc, Kalanovics, majd Dőry volt eredményes. Lukas Durik emberelőnyös góljával először volt közte három, de Márkus Martin szinte azonnal szépített fórból (9-7). A folytatásban is potyogtak a gólok, Stefan Vidovics után két tatabányai találat következett, így egyre zárkóztak a kéksapkások. A negyed hajrájában Dőry is megszerezte harmadik gólját fórból, így 11-9-el várhatták a záró felvonást az együttesek.

A rövidszünet után ott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták, Szentesi újabb centergúlja után Vidovics állította vissza a kétgólos differenciát fórból (12-10). Nem akart összeállni a hajdúságiak védekezése, de a támadásokra ezután sem lehetett panasz, így állandósult a különbség. Négy perccel a vége előtt Kovács Gábor lőtt nagyon fontos gólt, így hosszú idő után újra három volt közte. A következő támadásból Dőry Farkas is betalált így gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (15-11). A hátralévő időben sem maradtak szépségdíjas találatok nélkül a szép számban kilátogató szurkolók, a DVSE pedig megérdemelt háromgólos győzelmet aratott. Miroslav Bajin együttese ezzel továbbra is negyedik az alapszakasz B-csoportjában, és óriási lépést tett a hőn áhított felsőház kiharcolása felé.

DVSE – TATABÁNYA 16-13 (3–3, 4–2, 4–4, 5–4)

DVSE: Kósik – Durík 1, Kovács G.2, MACSI 5, LA ROSA 2, Vidovic 2, DŐRY 4

Csere: Smitula, Fekete, Dienes, Zsilák, Fejős

Edző: Miroszlav Bajin

TATBÁNYA: Barabás – Máthé 1, Kolarik 1, Kolozsi 2, Korbán, KALANOVICS 2, Keresztúri

Csere: Fazekas, Kuncz, Hoppál 2, SZENTESI 4, Márkus 1

Edző: Zantleiter Tamás

Debrecen, 250 néző. Vezette: Ercse, Tóth I.

Gól – emberelőnyből: 6/5 ill. 5/5

Kipontozódott: Smitula (32.p.) ill. Keresztúri (24.p.)

MESTERMÉRLEG

Miroszlav Bajin: – Végre egy meccs, ahol tíz gól fölé jutottunk. A győzelem ellenére nagyon bánt a védekezés, a tizenhárom kapott gól rengeteg, pláne, hogy több mint a felét a második félidőben kaptuk. A fordulás után máshogy játszottuk meg az emberelőnyeinket, ez döntött a javunkra.

Zantleiter Tamás – A hazaiak végig vezettek, kézben tartották a találkozó alakulását, mi pedig futottunk az eredmény után. A fiúk becsülettel küzdöttek, de a folyamatos adok-kapok felőrölte a csapatot. Csalódottak vagyunk, hiszen szerettünk volna legalább egy pontot elrabolni Debrecenből.

