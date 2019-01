DVSE: jól kezdeni az évet

A 13 órától kezdődő mérkőzésen a debreceniek egy pontszerzéssel óriási lépést tehetnek a felsőházi rájátszás felé.

Több mint egy hónapos szünet után folytatódik a bajnokság, a debreceni pólósokra pedig rögtön egy közvetlen rivális elleni rangadó vár Újpesten. A debreceniek egyaránt 4–4 győzelemmel és vereséggel állnak a bajnokságban, míg a lilák két győzelem mellett hat vereséggel a hátuk mögött várják a találkozót. A két gárda az alapszakasz első felében már találkozott egymással, akkor egy végig kiélezett találkozón 8–7 arányban győztek a hajdúságiak a Debreceni Sportuszodában.

Fontos lépés volt

– Az őszi mérkőzésünket, azt gondolom, hamarabb is le lehetett volna zárni, de sajnos felvettük az ő ritmusukat, és a védekezésváltásukra sem a legjobban reagáltunk. A végére szerencsére sikerült összeszednünk magunkat, és lehoznunk a mérkőzést, ami nagyon fontos lépés volt az első fordulóban elszenvedett tatabányai vereség után – emlékezett vissza az októberi találkozóra Miroslav Bajin vezetőedző.

Fiatal Újpest

A DVSE 12 ponttal jelenleg a felsőházat érő 4. helyen áll, míg Benedek Tibor tanítványai 6 pontot gyűjtve a hatodik helyen tanyáznak. A cívisvárosiak egy győzelemmel vagy akár egy pontszerzéssel is hatalmas lépést tehetnek céljaik elérése felé, de a hazai pályán mindig veszélyes fővárosiak várhatóan mindent megtesznek majd a győzelemért.

– A bajnokság előtt sokan leírták az Újpestet a fiatal átlagéletkora miatt, de én már akkor is mondtam, hogy jól fognak szerepelni, és ezt bizonyítják is. Két-három év múlva nagyon komoly játékerőt fog képviselni az UVSE, de már idén is ott vannak mögöttünk, Benedek Tibor nagyon jól összeszedte a társaságot. A Komjádi uszodában mindig nagyon nehéz mérkőzést nyerni, most is nagyon kiélezett mérkőzést várok – folytatta a szerb szakember.

Foghíjas kerettel

A hajdúsági alakulat december 1-jén a szezon talán leglátványosabb mérkőzésén vágott vissza a Tatabányának az első fordulóban elszenvedett vereségért. A 16–13-as siker után rövid pihenőt kaptak a játékosok, majd megkezdődött a felkészülés a bajnokság második felére.

– A felkészülésünkkor nem teljesen sikerült azt a munkát elvégeznünk, amit elterveztünk, sajnos sérülések és betegségek hátráltattak bennünket. Az UVSE ellen sem biztos, hogy teljes kerettel játszhatunk, Giorgo La Rosa, Stefan Vidovics és Fekete Gergő játéka is kérdéses. Akármilyen felállásban is szerepeljünk, fontos, hogy jól kezdjük az évet, ráadásul egy győzelemmel nagyon közel kerülhetünk a felsőházba való bejutáshoz – zárta szavait Bajin mester.

A szombaton 13 órától kezdődő mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti – tájékoztatott a vízilabdázok honlapja, a dvse.hu.

HBN

A bajnokság állása

1. A-HID OSC ÚJBUDA 9 9 0 0 149 50 27

2. Szolnoki Dózsa 8 7 0 1 107 52 21

3. PannErgy-MVLC-Miskolc 8 6 0 2 102 65 18

4. Debrecen 8 4 0 4 74 93 12

5. Tatabánya 8 2 1 5 56 82 7

6. UVSE Hunguest Hotels 8 2 0 6 61 102 6

7. VasasPlaket 8 1 2 5 59 98 5

8. Kaposvári Vízilabda Klub 9 0 1 8 49 115 1

