DVSE: hiába vezettek öt góllal is

Jó kezdés és ötgólos előny után végül 10–9-es vereséget szenvedett a DVSE, ezzel lépéshátrányba került. A két együttes az OB I-es bajnokság hetedik helyéért mérkőzik egymással. A párharc az egyik fél második győzelméig tart. Az első felvonást a Kőér utcai uszodában játszották szombaton délután – írja a dvse.hu.

Az összecsapást a hazai csapat kezdte jobban, és megszerezte a vezetést is. A DVSE még az első játékrészben tudott válaszolni, sőt Macsi Patrik két góljának köszönhetően a vezetést is megszerezte a vendég gárda. A negyed utolsó percében Smitula Gergő is beköszönt, ezzel pedig már 1–3-ra vezetett a debreceni legénység.

A DVSE a második negyedben is lendületben maradt, és Szőke Szabolcs két találatával tovább növelte előnyét (1–5). A játékrész felénél Boros Tamás is bevette a Honvéd kapuját. A hazai csapat ezután megszerezte második gólját. A nagyszünet előtt azonban visszaállította az ötgólos különbséget a DVSE: Boros megszerezte saját maga második, és csapata hetedik találatát. A Racionet Honvéd közelebb kerülhetett volna a vendégekhez, de Manhercz Ádám kihagyta a nekik megítélt büntetőt.

Fordult a kocka

A harmadik etap elején azonban sikerült a gólszerzés a hazaiaknak (3–7), majd tovább zárkóztak. Egy akcióból újra eredményes volt a házigazda, így pedig már csak egy gól választotta el egymástól a két csapatot. A negyed vége előtt Kiss Gergely találatával egalizált a Honvéd.

Az utolsó felvonásban folytatódott a DVSE rossz sorozata, a Honvéd két góllal átvette a vezetést (9–7). Két perccel a találkozó vége előtt tovább növelte az előnyét a fővárosi gárda (10–7), ezután felébredt a DVSE is: Boros találatával megtört a második félidei debreceni gólcsend, majd Smitula Gergő is eredményes volt. Ez azonban már túl későn történt, ezzel pedig a Honvéd megnyerte a párharc első összecsapását.

A DVSE szerdán a Debreceni Sportuszodában fogadja a Honvéd együttesét.

HBN

Racionet Honvéd–DVSE 10–9 (1–3, 1–4, 5–0, 3–2)

Vezette: Mucskai Péter, Bene Péter

DVSE: Lévai Márton, Smitula Gergő (2), Kállay Márk, Lukas Durik, Stefan Vidovic, Fejős Róbert, Somlai Tamás, Macsi Patrik (2), Süveges Máté, Szőke Szabolcs (2), Dimitrije Obradovic, Boros Tamás (3), Fekete Gergő, Kaszanyi Roland. Edző: Komlósi Péter

Gól/emberelőny: 2/12

Gól/büntető: 0/0

Kiállítás cserével: Manhercz Ádám, ill. Dimitrije Obradovic

Kiállítás 4 percre: Macsi Patrik

Kipontozódott: Szőke Szabolcs, Fekete Gergő

