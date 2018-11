DVSE: harmadjára sem sikerült legyőzni a Miskolcot

Két percet kellett várni a mérkőzés első góljára, Sztojanovics Ognjen volt eredményes akcióból. A negyed felére felpörögtek az események, Giorgo La Rosa egyenlített, melyre szinte rögtön válaszoltak a borsodiak. Egy buta hiba után már kettővel mentek a vendégek, de Macsi Patrik szemfüles találatával hamar visszajöttek a hajdúságiak (2-3). Bár meg volt az esély az egyenlítésre, Vadovics Viktor révén újra meglépett az MVLC.

A második negyed elején Lőrincz Bálint úszott meg, Fekete Gergő csak szabálytalanul tudta szerelni, Alexander Bowen pedig higgadtan értékesítette a büntetőt. Nagy Ádám góljával már négy volt közte, de nem adta fel a DVSE, és Lukas Durik gyönyörű gólt szerzett centerből (3-6). A szlovák fórból még közelebb hozhatta volna övéit, de húzása a kapufán csattant. Tovább tartott Miroslav Bajin együttesének lendülete, La Rosa akcióból, míg Durik fórból szerezte meg második gólját. Hogy mégse legyen felhőtlen a debreceniek öröme, arról Vadovics gondoskodott, egy másodperccel a félidő vége előtt visszaállította két gólos különbséget.

A fordulás után a Miskolc második büntetőjét Bowen újra bedobta, az okos behúzódó védekezésükre pedig nem volt ellenszere a cívisvárosiaknak. Bowen és Nagy találataival már eldőlni látszott a találkozó, de Kovács Gábor két góljával újra felcsillantak a debreceni remények (7-10). A záró felvonás egy gyors gólváltással indult, Nagy Ádám, majd Dőry Farkas volt eredményes. Bár ezt követően is mindent megtett a győzelemért a DVSE, és a három Miskolc elleni összecsapásból magasan a legjobb produkciójukat nyújtották, ezúttal sem volt esélyük a győzelemre, a borsodiak pedig megérdemelten szerezték meg a három pontot.

– dvse.hu –

A tények

DEBRECENI VSE–PANNERGY-MISKOLCI VLC 8–14 (2–4, 3–3, 2–3, 1–4)

Debrecen, 150 néző. V: Füzesi Zs., Berki A.

DEBRECEN: Kósik –La Rosa 2, Macsi P. 1, Kovács Gábor 2, DURÍK 2, Vidovics, Dőry 1

Csere: Fekete G., Smitula, Fejős, Zsilák, Macsi M., Dienes

Edző: Miroszlav Bajin

MISKOLC: Csoma – Lőrincz, Banicsevics, Sztojanovics 2, Bedő, VADOVICS 4, BOWEN 3

Csere: Milicsics, Misics 1, NAGY Á. 4, Hornyák O.

Edző: Sike József

Gól – emberelőnyből: 6/1, ill. 7/4.

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2.

Miroszlav Bajin: – A Miskolc jobb csapat, mint mi. A Magyar Kupa-összecsapásokon még betegségek hátráltatták a csapatunkat, most már viszont nem. Ez a maximum volt tőlünk. Megpróbáltunk minden tőlünk telhetőt megtenni a győzelem érdekében. Azonban sok gólt kaptunk, ráadásul rendre rossz időben is.

Sike József: – Hat napon belül három mérkőzés. Ez sok: egymásból is sok, meccsszámból is sok. Ez most azért volt nehéz, mert a pénteki mérkőzésnek nagy volt a tétje. A szombati találkozónak egy negyed után már nem volt értelme. Ez a harmadik összecsapás pedig a legnagyobb buktató is lehetett volna számunkra, örülök, hogy végül nem lett az.

Vízilabda Magyar Kupa: Miskolcon sem sikerült a bravúr a DVSE-nek Debrecen - Búcsúzott a DVSE a BENU Magyar Kupából, miután a pénteki hazai vereség után szombaton Miskolcon is kikaptak. Miroslav Bajin együttese másfél negyeden keresztül volt egyenrangú ellenfele a vendéglátóknak, de a borsodiak ezt követően felőrölték a hét első felében még betegséggel küszködő ha... Tovább a cikkhez

Hétgólos vereséget szenvedett a DVSE a Magyar Kupában Debrecen - Nem sok esélyt hagyott a Pannergy-MVLC-Miskolc a DVSE-nek a Benu Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén. Az összecsapás elején még tudta tartani a lépést a jóval esélyesebb miskolciakkal a hajdúsági együttes, Fekete Gergő emberelőnyös góljával még 1-1 volt az állás a negyed derek... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA