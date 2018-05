DVSE: ez most nem sokon múlott

Ismét megmérkőzött a DVSE és a BVSC: nagy volt a tét szerdán este a Debreceni Sportuszodában, hiszen amennyiben a Zugló nyer, akkor befejeződik a felek párharca, amely az egyik fél hetedik pontjáig tart.

Ha viszont a cívisvárosiak győznek, abban az esetben folytatódik a csata, hiszen az összecsapás előtt 6–3-as állásról indultak a gárdák. Kifejezetten rosszul indult a derbi hazai szempontból, három gólt is berámoltak hirtelen a vendégek. Aztán Macsi Patrik akcióból szépített, de az utolsó szó a zuglóiaké volt a negyed végén, Csapó Miklós úszott meg, és alakította 1–4-re az állást.

A folytatásban egy-egy emberelőnyös gól esett mindkét oldalon, és bár nagy küzdelem zajlott a medencében, a nagyszünetig már nem változott az eredmény, 2–5.

Feljöttek, de hiába

A harmadik etap elején Czigány Károly fejezett be eredményesen egy támadást, ám Szőke Szabolcs is villant, 3–6. A játékrész végére két találatra megközelítette ellenfelét Komlósi Péter alakulata (5–7), úgy tűnt, még van esély.

Fotó: Matey István

A záró felvonásban már 9–6-ra mentek a fővárosiak, csakhogy Macsi és Boros Tamás is megzörgette a vendégek hálóját. Nagyot küzdött a DVSE, a hajrában Macsi révén sikerült is kiegyenlíteni, de az utolsó pillanatban Szabó Bence eldöntötte a meccset, 10–9-re nyert a Zugló. A továbbjutó, vagyis a BVSC az ötödik helyért folytathatja, míg a vesztes, a Debrecen a legjobb esetben is a hetedik lehet a férfi vízilabda OB I. 2017/18-as szezonjának végén.

SZADÓ

A tények

Debrecen–BVSC-Zugló 9–10 (1–4, 1–1, 3–2, 4–3)

Debreceni Sportuszoda, vezette: Csizmadia Zsolt, Homonnai Dániel

A Debrecen gólszerzői: Macsi Patrik 3, Szőke Szabolcs 2, Boros Tamás 1, Fejős Róbert 1, Kállay Márk 1, Stefan Vidovic 1

A BVSC gólszerzői: Kovács Péter 2, Csapó Miklós 2, Pásztor Mátyás 2, Szabó Bence 1, Várnai Kristóf 1, Czigány Károly 1, Török Béla 1

Gól/Akciólövés: 6/23, ill. 5/20

Gól/Emberelőnyből: 2/11, ill. 2/11

Kiállítás cserével: Dimitrije Obradovic

Kipontozódott: Dimitrije Obradovic, ill. Török Béla, Pásztor Mátyás

VISSZA A KEZDŐOLDALRA